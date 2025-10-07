Μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής η ΑΕΚ πέρασε μόνη πρώτη εκμεταλλευόμενη την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, αυτή από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δεύτερος έπειτα από μια ταραγμένη περίοδο όπου συζητήθηκε για πρώτη φορά σοβαρά και το ενδεχόμενο της απόλυσης του προπονητή του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής, όχι μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ λύγισε τον Ολυμπιακό, αλλά και γιατί η εικόνα των παικτών του να τον αγκαλιάζουν στο τέλος του ματς είναι ένα σαφές μήνυμα προς όσους αμφισβητούν εδώ και λίγο καιρό τη δυνατότητα της προσφοράς του.

Οι παίκτες είπαν με τον τρόπο τους πως αυτόν θέλουν προπονητή. Με την προσπάθειά τους, την ανατροπή και τη νίκη που πέτυχαν τον στήριξαν. Αλλά αρκεί αυτή η στήριξη; Δύσκολο να το πεις. Μετά τη διακοπή υπάρχει στο πρόγραμμα ένα ματς κορυφής ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Μια ήττα του ΠΑΟΚ πιθανότατα θα αναζωπυρώσει τις ίδιες συζητήσεις. Στην Ελλάδα των social media είναι κανόνας.

Εμοιαζε

Μέχρι τώρα έχουν απολυθεί πέντε προπονητές που ξεκίνησαν στη Σούπερ Λίγκα. Ο Ρουί Βιτόρια μετά την είσοδο του ΠΑΟ στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ έμοιαζε ακλόνητος: απολύθηκε έπειτα από δύο αγωνιστικές. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είχε αντέξει στον πάγκο του Αρη μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την άγνωστη Αράζ: λέγαμε πως θα μακροημερεύσει καθώς τη γλίτωσε ύστερα από τέτοιο κάζο, αλλά τελικά καλά καλά δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα.

Ο Σάββας Παντελίδης, μία εβδομάδα πριν, ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τον Αστέρα Τρίπολης να γυρίσει το εις βάρος του 1-3 από τον ΠΑΟΚ και να αποσπάσει μια ισοπαλία με 3-3: στην Τρίπολη έλεγαν πως η κακή θέση της ομάδας οφείλεται στο πρόγραμμα, καθώς ο Αστέρας αντιμετώπισε στις πέντε πρώτες αγωνιστικές τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Μία εβδομάδα μετά ο Παντελίδης απολύθηκε.

Εντυπωσιακή και η περίπτωση του Γιάννη Πετράκη. Την προηγούμενη αγωνιστική ο Παναιτωλικός του έκανε ένα εξαιρετικό ματς με τον ΠΑΟ: έχασε από ένα γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις από τον Γερεμέγιεφ κι αφού στο 81′ είχε ακυρωθεί ένα γκολ του γιατί ο Σιέλης συνελήφθη από το ημιαυτόματο οφσάιντ ακάλυπτος για ελάχιστα εκατοστά. Η εμφάνιση του Παναιτωλικού, σε συνδυασμό με την ισοπαλία που έκανε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τη νίκη κόντρα στον Αρη, είχε θεωρηθεί αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια. Η περίοδος αισιοδοξίας ολοκληρώθηκε στη Λιβαδειά. Βέβαια τα έξι γκολ που ο Παναιτωλικός δέχτηκε είναι πολλά.

Δύσκολα

Η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου λέει πως όταν ξεκινήσουν συζητήσεις, δύσκολα ένας προπονητής αντέχει – το πολύ πολύ κάποιο καλό αποτέλεσμα να του δώσει παράταση. Θα δούμε αν η ιστορία του Λουτσέσκου διαφέρει. Ο ρουμάνος προπονητής έφτασε πολύ κοντά στο αντίο κι αντέδρασε ψύχραιμα.

Εχει μεγάλη συμβολή στη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαίο πως η δική του ομάδα ήταν και η τελευταία που στην Ελλάδα είχε κερδίσει τον πρωταθλητή πριν από έξι μήνες. Ο Λουτσέσκου έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Ολυμπιακό.

Τον μελετάει, τον αναλύει και πάντα προετοιμάζει τον ΠΑΟΚ με τον καλύτερο τρόπο για τα παιχνίδια μαζί του. Το ενδιαφέρον στην κυριακάτικη νίκη του είναι ότι αυτή τη φορά κέρδισε κυρίως χάρη στην καλή προσαρμογή των παικτών του στα δεδομένα του αγώνα. Ο ίδιος είπε πως στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του δεν έκαναν ό,τι ακριβώς τους ζήτησε κι ότι περίμεναν τον Ολυμπιακό πιο πολύ από όσο θα ‘πρεπε. Εγώ πάλι λέω ότι χάρη σε αυτή την αυτοδιαχείριση πήραν το ματς.

Τα ίδια

Αν μετά την Τούμπα υπάρχει η απορία αν ο Λουτσέσκου βρίσκεται εκτός κινδύνου απόλυσης, μια απορία συνοδεύει και τον Ολυμπιακό: το τι σκοπό έχει να κάνει ο κόουτς Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες που αποκτήθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Βάσκος και την περασμένη σεζόν άργησε να μονιμοποιήσει τους νεοφερμένους. Ξεκίνησε με βασικό τον Βέλντε αλλά τον άφησε γρήγορα στην άκρη. Δεν έβλεπε πολύ τον Γιάρεμτσουκ, τον οποίο χρησιμοποιούσε μόνο ως αλλαγή.

Ο Στάμενιτς αγωνιζόταν μόνο αν δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος και ο Κοστίνια όταν τον Ροντινέι τον χρησιμοποιούσε στην επίθεση. Τα ίδια έγιναν περίπου και με τις προσθήκες του Ιανουαρίου. Ο Ορτα έφυγε όπως ήρθε – είχε έναν μικροτραυματισμό αλλά γενικά δεν πήρε ευκαιρίες. Το ίδιο και ο Πάλμα: στην καλύτερη είτε ερχόταν από τον πάγκο, είτε ήταν ο πρώτος που γινόταν αλλαγή όταν ξεκινούσε. Στον Μπρούνο επίσης ξεκαθάρισε ότι είναι πίσω από τον Ορτέγκα. Φέτος του έχει δώσει χρόνο συμμετοχής μόνο στο Κύπελλο όπως και στον Μάτσα. Ωστόσο ανάμεσα σε πέρυσι και φέτος υπάρχει μια διαφορά: η συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Συμμετοχή

Τα έγραψα την περασμένη Παρασκευή εδώ και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι: η συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι ο πραγματικός σκόπελος του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ δεν χωράει rotation: παίζουν οι καλύτεροι (καταθέτοντας όλη τους την ένταση) γιατί αυτό απαιτούν οι δύσκολες περιστάσεις. Αλλά είναι δύσκολο να αντέξει μια ομάδα αν βασίζεται σε 13-14 παίκτες.

Αν οι αναπληρωματικοί (και μάλιστα οι νεοφερμένοι) δεν υπολογίζονται όσο το πρόγραμμα επιβάλλει, ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ ήταν πιο λογικό από αυτό που αποφάσισε στην Τούμπα. Στο ματς με τον ΠΑΟ ξεκίνησαν οι Νασιμέντο, Μουζακίτης, Καμπελά, Σιπιόνι, Στρεφέτσα. Δεν έκαναν ένα μεγάλο ματς: ο Ολυμπιακός είχε μια μέτρια απόδοση στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα λάθος του Ρέτσου. Αλλά από τον πάγκο ήρθαν οι Ποντένσε, Εσε, Ταρέμι, Τσικίνιο και το ματς άλλαξε: ο Ολυμπιακός μπορεί να ισοφάρισε στο 91′ αλλά κυριάρχησε. Ενώ στην Τούμπα μετά το λάθος του Ορτέγκα και το γκολ του Τάισον ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε καν πέντε αλλαγές. Κι ο Μουζακίτης κι ο Ταρέμι δεν μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα του.

Δώρα

Ο ίδιος ο προπονητής, αλλά και κάποιοι παίκτες μίλησαν για δώρα της ομάδας στον αντίπαλο. Δεν τους τιμά η διαπίστωση – κυρίως γιατί δώρα κάνουν διαρκώς. Δώρο ήταν το γκολ του ΠΑΟ στο ντέρμπι, δώρα και τα γκολ του Λεβαδειακού, που ναι μεν δεν στοίχισαν, πλην όμως κατέδειξαν αμυντικές αδυναμίες. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Διότι ο Μεντιλίμπαρ το να διορθώσει αμυντικές αδυναμίες το γνωρίζει καλά. Σε άλλα μπερδεύεται…