Ο Αλέξης Τσίπρας αιφνιδίασε με την παραίτησή του και προκάλεσε αναταράξεις σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Η κίνησή του δημιουργεί νέα δεδομένα στην Κεντροαριστερά.

Στο σημερινό τους πρωτοσέλιδο «ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν τους 3 + 1 λόγους της παραίτησης αλλά και την προειδοποίηση των στενών συνεργατών του.

Κορυφαία στελέχη και βουλευτές ανοίγουν τα χαρτιά τους και πολλοί περισσότεροι με υπονοούμενα αφήνουν να φανούν οι προθέσεις τους.

Τις εξελίξεις σχολιάζουν και τα άλλα κόμματα όχι μόνο της Κεντροαριστεράς αλλά και από την συντηρητική πτέρυγα.

Στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί χαρακτηριστικό είναι το άρθρο της «ΑΥΓΗΣ» που λέει:

«Κάποια sites σχολιάζουν ότι το Avgi.gr δεν δημοσίευσε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Η είδηση αναρτήθηκε πρώτο θέμα και μάλιστα για πολύ ώρα. Όταν υπήρξαν ανακοινώσεις Φάμελλου αναρτήθηκαν, όπως επιβάλλει η ειδησεογραφία. Όταν μεσολάβησαν οι πρώτες πληροφορίες για άδεια εκταφής του γιου Ρούτσι, έγινε πρώτη είδηση. Ψυχραιμία σύντροφοι…ο δρόμος είναι μακρύς και δεν υπάρχει δράκος. Ειδικά όσοι είχατε εργαστεί στην Αυγή».

Αλέξης Τσίπρας – Πώς σχολίασαν τα διεθνή Μέσα την παραίτηση του

Η παραίτηση Τσίπρα έχει απασχολήσει και τα διεθνή ΜΜΕ.

Το Politico γράφει: «Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Τσίπρας πυροδοτεί νέες κομματικές εικασίες καθώς αποχωρεί από το κοινοβούλιο».

H τουρκική Oksijen αναφέρει: «Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του έδρα έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε την απόφασή του λέγοντας: «Παραιτούμαι από την κοινοβουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραιτούμαι από τον πολιτικό αγώνα».

Ποια στελέχη είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα

Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα μοιάζει να είναι ζήτημα λίγων μηνών και ήδη συζητιόνται ονόματα ανθρώπων που φέρονται να είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, όπως οι:

Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Χουλιαράκης, Συμεών Κεδίκογλου, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Γαβρόγλου, Χρήστος Γιαννούλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Όθων Ηλιόπουλος και Γιώργος Βασιλειάδης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον να ανοίξει τα χαρτιά του και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.