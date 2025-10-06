Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε σήμερα 6 Οκτωβρίου ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, λίγο πριν από την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επί 16 συναπτά έτη βουλευτής, αποφάσισε να παραιτηθεί, πραγματοποιώντας μια κίνηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία του. «Παραιτούμαι, γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου, με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει:

«Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν. Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης».

Ποιοι αναμένεται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα

Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα παραμένουν στελέχη, που έχουν ταυτιστεί με την πορεία του στον ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν να στηρίζουν το πολιτικό του όραμα. Ανάμεσά τους, η Όλγα Γεροβασίλη, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Στο ίδιο περιβάλλον προσμετρώνται επίσης, οι Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Πόπη Τσαπανίδου και Κώστας Γαβρόγλου, καθώς και οι Χρήστος Γιαννούλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Όθων Ηλιόπουλος και Γιώργος Βασιλειάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται στα τέλη του 2025 με αρχές του 2026.