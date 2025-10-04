Κατά την ομιλία του στη Σορβόννη την Παρασκευή (4/10), ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε από Έλληνα φοιτητή αν σκοπεύει να ιδρύσει νέο κόμμα και πώς τοποθετείται στο ζήτημα της ενότητας της Αριστεράς.

Ο φοιτητής σημείωσε πως οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία του ποσοστά έως και 25%, θέτοντάς του το ερώτημα: «Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εσείς, ποιος;».

Ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι η σχετική συζήτηση «γίνεται ερήμην του» και κυρίως στα ελληνικά ΜΜΕ, τονίζοντας πως «τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω, αλλά από τα κάτω, όταν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας». Όπως είπε, στη φάση αυτή ο ίδιος επιθυμεί «να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας» και όχι να συμμετάσχει σε σενάρια κομματικών σχηματισμών.

Σε δεύτερη ερώτηση, σχετικά με το πώς μπορεί να επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: «Είτε μέσω της συνειδητοποίησης των ηγεσιών της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι πρέπει να αφήσουν τους εγωισμούς και να άρουν τον κατακερματισμό, είτε μέσα από μια συνολική πολιτική ανασύνθεση που θα τους ξεπεράσει».

Αναλυτικά ο διάλογος του Αλέξη Τσίπρα με τον Έλληνα φοιτητή

Έλληνας φοιτητής: Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε πιθανό κόμμα στο οποίο θα ηγηθείτε έως 25%. Αν όχι τώρα πότε; Αν όχι εσείς ποιος;

Αλέξης Τσίπρας: Όλη αυτή η συζήτηση για ένα νέο κόμμα διεξάγεται έντονα είναι η αλήθεια στα ΜΜΕ της χώρας αλλά ερήμην μου. Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω. Αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας δημιουργούνται. Σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας.

Έλληνας φοιτητής: Και πώς θα επέλθει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα;

Αλέξης Τσίπρας: Μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει.