Μέσα στο επιμόνως πιεστικό περιβάλλον για την κυβέρνηση, με αδυναμία να πετύχει τον στόχο του θετικού βηματισμού και με δημοσκοπική στασιμότητα κάτω από τη ζώνη επίδοσης των ευρωεκλογών, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τα αριστερά και τα δεξιά του. Τα «βήματα» που είτε γίνονται είτε προετοιμάζονται στα πλαϊνά του εντείνουν τις ανησυχίες και σε κάθε περίπτωση κινητοποιούν τους επιτελείς σε Μαξίμου και Πειραιώς για τις αναγκαίες αναπροσαρμογές σε επίπεδο ρητορικής και στο πεδίο.

Στη χάραξη στρατηγικής με ορίζοντα κάλπης το Μαξίμου δεν υπολογίζει μόνο το γεγονός ότι το πολιτικό σκηνικό θα αποκτά πλέον όλο και εντονότερα εκλογικά χαρακτηριστικά, αλλά επιπλέον βάζει στην εξίσωση τα δυνητικά κόμματα: αφενός την προοπτική ηγετικής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα , αφετέρου έναν νέο πολιτικό φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά

παραίτηση του Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και, άρα η έξοδός του από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκλαμβάνεται (και) από τους γαλάζιους ως το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Και ταυτόχρονα, με οριστικά γκρεμισμένες τις γέφυρες μεταξύ της νυν ηγεσίας της ΝΔ και του Σαμαρά, διατυπώνονται εκτιμήσεις για επιτάχυνση και των βημάτων του Μεσσήνιου προς την ίδια κατεύθυνση. Όχι τυχαία σε γαλάζιους διαδρόμους υπάρχουν «στοιχήματα» για εξελίξεις ακόμα και εντός του Οκτωβρίου.

Ολίσθημα

Σε ένα πολιτικό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα σε όλο το διάστημα μετά από την τελευταία εκλογική διαδικασία – την ευρωκάλη-, η τράπουλα ανακατεύεται ήδη με την κινητικότητα του Τσίπρα ενώ είναι σαφές ότι ανακάτεμα θα γίνει και από τη στιγμή που επιλέξει να πατήσει το κουμπί ο γαλάζιος πρώην πρωθυπουργός. Κι αυτό είναι κάτι που αφορά πολύ περισσότερο το νεοδημοκρατικό οικοσύστημα.

Σε κάθε περίπτωση επιχειρούνται προς το παρόν «συγκρατημένες» αντιδράσεις απέναντι σε κάθε εξέλιξη – πόσω μάλλον στη σεναριολογία. Διότι στο γαλάζιο οικοσύστημα διαπιστώνουν (και μετρούν στις κυλιόμενες έρευνες) τον αρνητισμό και τις εστίες δυσαρέσκειας στην κοινή γνώμη για πολλά διαφορετικά θέματα, αντιλαμβανόμενοι ότι «γράφει» πια κάθε ολίσθημα – στη στρατηγική και σε επίπεδο ρητορικής.

«Κανείς δεν είναι αρνητικός στην επιστροφή του…»

Είναι δεδομένο ότι στην κυβέρνηση ανησυχούν πως ένα κόμμα Σαμαρά αυτομάτως θα κόψει την φόρα διεκδίκησης αυτοδυναμίας από τον Μητσοτάκη και ότι σε κάθε περίπτωση θα μπλοκάρει τις – εν εξελίξει – προσπάθειες επιστροφής απογοητευμένων νεοδημοκρατών. Γαλάζια στελέχη (και υπουργοί και βουλευτές) τάσσονται δημοσίως υπέρ της επανόδου του Σαμαρά στη ΝΔ, ανατροφοδοτώντας διαρκώς αυτή τη συζήτηση, το Μαξίμου έχει χαμηλώσει τους τόνους αλλά από τη σαμαρική πλευρά λογίζονται ως προσχηματικά και όχι ειλικρινή τα «ανοίγματα» που θέλει να παρουσιάζει το Μαξίμου.

Η μπάλα έπεσε και επίσημα στο γήπεδο Σαμαρά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με την αποστροφή του ότι «κανείς δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην Πρωθυπουργός». Βεβαίως ταυτόχρονα το πρωθυπουργικό περιβάλλον επιμένει στο ότι δεν επεδίωξε ο Μητσοτάκης τη «δυσάρεστη εξέλιξη» της διαγραφής Σαμαρά. Συνεπώς, η κυβερνητική έδρα δημιουργεί ένα πλαίσιο blame game (ένα παιχνίδι ευθυνών) για ό,τι έγινε μέχρι σήμερα αλλά και για ό,τι ενδεχομένως θα ακολουθήσει. Στην ίδια γραμμή, η κυβέρνηση δεν μαλακώνει τη ρητορική της σε ό,τι αφορά στην υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής – το αντίθετο, ευθέως λέγεται ότι «θα συνεχίσουμε με την εξωτερική πολιτική που ψηλώνει τη χώρα».

Παραπομπές στο 2015

Αντίστοιχα, το Μαξίμου έχει αφήσει στην άκρη τις βολές κατά ριπάς στον Τσίπρα, όπως τις είχε επιλέξει προ ΔΕΘ , λίγο προτού παρέμβει στη Θεσσαλονίκη, ένα 24ωρο πριν από τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη για το 2026. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι δεν θέλει να προτρέχει, ούτε να καδράρει τον Τσίπρα ως βασικό του αντίπαλο, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει κάνει επισήμως τις ανακοινώσεις του.

Προφανώς όμως θα επιχειρείται σε κάθε ευκαιρία από την κυβέρνηση η ενεργοποίηση αντανακλαστικών στο συντηρητικό, μετριοπαθέστερο ακροατήριο. «Την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο» είπε ενδεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με προδιαγεγραμμένες τις συνεχείς παραπομπές της ΝΔ στα χρόνια Τσίπρα στη διακυβέρνηση.