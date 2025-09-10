Ίσως η ίδια η κυβέρνηση να είχε καλλιεργήσει μεγαλύτερες προσδοκίες ακόμα και στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο όσο ακόμα προετοίμαζε το πακέτο της 89ης ΔΕΘ. Ίσως να παραμένουν ισχυρές οι πιέσεις προς τους βουλευτές – αυτοί είναι άλλωστε οι πρώτοι άμεσοι υποδοχείς του κλίματος για τους κυβερνώντες – από ψηφοφόρους τους. Όπως και να έχει, λίγα 24ωρα μετά από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, υπάρχουν μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που διαπιστώνουν «κενά» ή αδυναμίες, παρότι το γενικό κλίμα είναι – με τα λόγια βουλευτή στην Αττική – ότι με τις ανακοινώσεις «έγινε ένα καλό βήμα» και ότι οι εκπρόσωποι του έθνους «έχουμε μετά από καιρό επιχειρήματα, όταν πηγαίνουμε στις εκλογικές μας περιφέρειες».

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη μπει σε ρυθμούς κυλιόμενων μετρήσεων και άμεσα, πιθανότατα από αύριο, Πέμπτη, αναμένονται οι πρώτες αναλύσεις των ευρημάτων. Στο μεταξύ είναι σαφές – και αναμενόμενο – ότι γίνεται επικοινωνιακή επίθεσητων κυβερνητικών στελεχών, ώστε να επεξηγηθούν στους πολίτες τα οικονομικά μέτρα και οι στοχεύσεις τους. Την ίδια ώρα γίνεται αποτίμηση και εκτός κυβερνητικής έδρας. Πέραν των όποιων θετικών επισημαίνονται, προκύπτουν από τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις βουλευτών και κομματικών στελεχών συνολικά πέντε σημεία που… δεν ενθουσίασαν.

«Να είμαστε πιο γρήγοροι…»

Οι ανησυχίες, δηλαδή, παραμένουν και η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί και όσα οι γαλάζιοι επισημαίνουν ως πεδία τα οποία απαιτούν προσπάθεια και χειροπιαστές κινήσεις. Ενδεικτικό το αίτημα του Στέλιου Πέτσα (χθες, Τρίτη, από τη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κοινωνική αντιπαροχή) για «πιο γενναία βήματα» στο Στεγαστικό.

Όπως είπε, πρέπει να βρεθούν τρόποι «να είμαστε πιο επιθετικοί και γρήγοροι και να ανταποκριθούμε ακόμα πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των καιρών και να διαθέσουμε κλειστά ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να βγουν στην αγορά», τονίζοντας και την ανάγκη άσκησης πίεσης σε τράπεζες, servicers και funds.

Στην ίδια κατεύθυνση – αιχμηρή, κοινώς – βρίσκονται και άλλοι συνάδελφοί του για άλλα θέματα, έχοντας διάθεση για πιεστικές κινήσεις προς υπουργούς και υφυπουργούς. Στον απόηχο της ΔΕΘ υπάρχουν πέντε «κεφάλαια» που απασχολούν περισσότερο τις νεοδημοκρατικές συζητήσεις.

1. Η ακρίβεια

Το μείζον – κατά την παραδοχή και του Μεγάρου Μαξίμου – είναι η ακρίβεια. Βουλευτές συμφωνούν ότι είναι καθοριστική η φορολογική μεταρρύθμιση, όμως ταυτόχρονα φοβούνται ότι αν δεν υπάρξουν δραστικές κινήσεις που θα μπορούσαν να έχουν (πιο) άμεσο αποτέλεσμα, τότε τα όποια «μεγάλα, θετικά βήματα» θα χαθούν από τις υψηλές τιμές στα ράφια και συνολικά από το αυξημένο κόστος ζωής. Εξάλλου μία από τις κριτικές που ασκούνται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση (το ΠΑΣΟΚ) είναι ότι ανέχεται τα ολιγοπώλια.

2. Το Δημογραφικό

«Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Και για πρώτη φορά υπάρχει μια γενναία κλιμάκωση της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Και αυτή είναι σημαντική», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Στο νεοδημοκρατικό οικοσύστημα ακούστηκε καλά η έμφαση της κυβέρνησης στην ελληνική οικογένεια, μόνο που ταυτόχρονα υπάρχουν ψίθυροι ότι χρειάζονται άμεσα, περαιτέρω αποφάσεις. «Μην δώσουμε την εικόνα ότι το τεράστιο θέμα του Δημογραφικού το αντιμετωπίζουμε μόνο εισοδηματικά. Εδώ δεν έχουμε πείσει ότι κινούμαστε με βάση ένα δομημένο σχέδιο» λέει βουλευτής της περιφέρειας.

3. Οι επιχειρήσεις

Μία από τις πρώτες διαπιστώσεις που έκαναν γαλάζια στελέχη, αφότου ολοκληρώθηκε το 48ωρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ήταν ότι έλειπαν τα μέτρα για τις επιχειρήσεις. Ο αντίλογος είναι πως τώρα ήταν η ώρα της μεσαίας τάξης, καθώς τα προηγούμενα χρόνια οι επιχειρήσεις «είχαν ήταν εκείνες που είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή» του κυβερνητικού ενδιαφέροντος.

4. Τα νησιά

Μουρμούρες καταγράφηκαν στο παρασκήνιο και από τα νησιά – από εκείνα, συγκεκριμένα, τα οποία δεν βρίσκονται στον κατάλογο των ωφελημένων από τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30%. Το μέτρο αφορά 19 νησιά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ότι «επιλέξαμε σε πρώτη φάση να το κάνουμε για τα ακριτικά μας νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο» ως μία «ελάχιστη ανταπόδοση στους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

5. Το κεφάλαιο «διαφθορά»

Τη ερχόμενη Δευτέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – μια εξέλιξη που θα επαναφέρει το θέμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον πυρήνα της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εν αναμονή των εξελίξεων (η Εξεταστική θα ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες εκτός αν χρειαστεί παράταση), γαλάζιοι διακρίνουν «αμηχανία» της κυβέρνησης μπροστά στο κεφάλαιο «διαφθορά».