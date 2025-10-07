Βίντεο από τη σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο, οι οποίοι μετέφεραν 147 πιστόλια δημοσίευσε ο ΣΚΑΙ. Οι συνοριοφύλακες τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν στο Τυχερό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, κοντά στο χωριό Τυχερό, κατά μήκος της ελληνοτουρκικής οριογραμμής στον Έβρο.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης από την ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων, η οποία εντόπισε τους 13 Τούρκους στο σημείο. Αρχικά, οι συνοριοφύλακες τους διατάζουν να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν τα όπλα και άλλα εξαρτήματα.

Στη συνέχεια, τους καλούν να πλησιάσουν προς την ομάδα και συλλαμβάνονται.