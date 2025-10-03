Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν συνολικά 13 υπήκοοι Τουρκίας σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος διαφόρων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

Όπως μεταδίδει του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσά τους είναι επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στις αποσκευές τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.