Μια σπάνια και ιδιαίτερη συγκυρία ζει τις τελευταίες ώρες η οικογένεια Πετράκη, καθώς τόσο ο Γιάννης όσο και ο γιος του, Γιώργος, αποχώρησαν από τους πάγκους τους σε διάστημα μικρότερο της μίας ημέρας.

Οι δύο τεχνικοί δεν ξεκίνησαν ιδανικά τη σεζόν με Παναιτωλικό και ΑΕΛ Novibet αντίστοιχα, με τα αρνητικά αποτελέσματα να οδηγούν στη λύση της συνεργασίας τους. Πρώτος ήταν ο 37χρονος Γιώργος Πετράκης, ο οποίος το Σάββατο (4/10) αποχώρησε από την ΑΕΛ μετά τη βαριά ήττα με 2-5 από τον Βόλο στο θεσσαλικό ντέρμπι, παρά το γεγονός πως οι «βυσσινί» είχαν προηγηθεί στο σκορ.

Λίγες ώρες αργότερα, την Κυριακή (5/10), ήρθε η σειρά του Γιάννη Πετράκη να «πληρώσει το μάρμαρο» των αποτελεσμάτων, καθώς ο Παναιτωλικός γνώρισε συντριβή με 6-0 από τον Λεβαδειακό. Η ήττα αυτή έβαλε τέλος σε μια πορεία σχεδόν δυόμισι ετών στον πάγκο των Αγρινιωτών, όπου ο έμπειρος τεχνικός είχε αφήσει συνολικά θετικό αποτύπωμα.

Δεν είναι σύνηθες να συναντά κανείς πατέρα και γιο ταυτόχρονα σε πάγκους ομάδων της Super League, πόσο μάλλον να αποχωρούν με μόλις 19 ώρες διαφορά. Μια πρωτοφανής συγκυρία που σίγουρα θα συζητηθεί.