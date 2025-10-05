Για την κακή εικόνα της ομάδας της ΑΕΛ Novibet στο παιχνίδι εναντίον του Βόλου και την συντριβή της ομάδας με σκορ 5-2 τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί της ΑΕΛ σε κοινή τους ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση των αρχηγών της ΑΕΛ:

Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και την εμφάνιση απέναντι στον ΝΠΣ Βόλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΛ Novibet.



Το 2-5 δεν αρμόζει ούτε στην ιστορία, ούτε στη φανέλα που εκπροσωπούμε, ούτε στις προσδοκίες όλων όσοι αγαπούν αυτή την ομάδα.



Γνωρίζουμε ότι πληγώσαμε τον κόσμο μας και σας υποσχόμαστε πως θα δουλέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και σεμνότητα, για να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που αξίζει. Η ΑΕΛ είναι ιδέα, τιμή και ευθύνη, και αυτό οφείλουμε να το αποδεικνύουμε σε κάθε αγώνα.



Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Θα κάνουμε τα πάντα για να σας κάνουμε ξανά περήφανους.



Εκ μέρους του ποδοσφαιρικού τμήματος οι Αρχηγοί, Θανάσης Παπαγεωργίου – Γιάννης Πασάς – Λούκα Αντράντα – Νώντας Παντελάκης – Σοφιάν Τσάκλα.