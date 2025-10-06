Ο Νοέμβριος του 2025 φέρνει σημαντικές οικονομικές ανάσες για χιλιάδες νοικοκυριά, με πέντε επιδόματα που πρόκειται να καταβληθούν μέσα στον μήνα. Από την επιστροφή ενοικίου και το ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ μέχρι το επίδομα παιδιού, το εποχικό βοήθημα και το επίδομα θέρμανσης, οι πληρωμές αφορούν ευάλωτες ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες και εποχικούς εργαζόμενους.

Οι δικαιούχοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα, καθώς οι αιτήσεις για ορισμένα προγράμματα «τρέχουν», ενώ άλλα θα καταβληθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος του μήνα.

Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός για κάθε επίδομα

1. Επίδομα 250 ευρώ: Ετήσια οικονομική ενίσχυση

Από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, περισσότεροι από 1,4 εκατ. πολίτες θα λαμβάνουν ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ.

Το μέτρο αφορά:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Άτομα με αναπηρία

Ανασφάλιστους υπερήλικες

Κριτήρια:

Ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι).

Ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η ενίσχυση θα είναι αυτόματη, αφορολόγητη και ακατάσχετη, θα καταβάλλεται έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες οφειλές.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 360 εκατ. ευρώ ετησίως.

Διαβάστε ΕΔΩ

2. Επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως: Το μέτρο αφορά κύρια και φοιτητική κατοικία

Περίπου 950.000 φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ (και +50 € ανά παιδί) τον Νοέμβριο 2025. Το μέτρο αφορά κύρια και φοιτητική κατοικία, με εισοδηματικά όρια έως 20.000 € για άγαμους και 28.000 € για ζευγάρια, προσαυξανόμενα ανά παιδί.

Από το 2026, η ενίσχυση θα δίνεται μόνο σε όσους πληρώνουν το ενοίκιο ηλεκτρονικά.

Διαβάστε ΕΔΩ

3. Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Ανοίγει η πλατφόρμα MyΘέρμανση

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει μέσα στον Νοέμβριο 2025, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αρχές Δεκεμβρίου 2025 και οι επόμενες έως τον Ιούλιο 2026. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026.

Η αίτηση απαιτεί στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και κατανάλωση θέρμανσης για την κύρια κατοικία.

Διαβάστε ΕΔΩ

4. Επίδομα παιδιού: Οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει

Η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού άνοιξε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στις 18:00. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες idika.gr ή opeka.gr με χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων και του οικογενειακού εισοδήματος του 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (προνήπιο έως Γυμνάσιο).

Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν στοιχεία σχολικής μονάδας, τάξη και Αριθμός Μητρώου μαθητή. Οι αιτήσεις θεωρούνται έγκυρες μόνο μετά την οριστική υποβολή τους, ενώ αποθηκευμένες προσωρινά αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διαβάστε ΕΔΩ

5. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ 2025: Λήγει 30 Νοεμβρίου

Η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025 ξεκίνησε και λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στις 14:00, μέσω ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στο gov.gr.

Τα βήματα που ακολουθείς είναι τα εξής:

Εργασία και ασφάλιση

Ανεργία

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ

Το βοήθημα κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ και αφορά ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε εποχικά ή ειδικά επαγγέλματα, όπως οικοδόμοι, λατόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, εργαζόμενοι τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου, ηθοποιοί και τεχνικοί κινηματογράφου/ζωντανών εκδηλώσεων.

Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι παίρνουν τακτική ανεργία την περίοδο 10/09–30/11/2025, εκτός των οικοδόμων που μπορούν να το συνδυάσουν.

Διαβάστε ΕΔΩ