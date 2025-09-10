Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2025 ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00. Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται, ανάλογα με το επάγγελμα, από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ. Την περασμένη χρονιά, το βοήθημα έλαβαν συνολικά 82.800 άτομα.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το διάστημα 10/09/2025 έως 30/11/2025. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι οικοδόμοι, καθώς δεν είναι δυνατό κάποιος να λάβει ταυτόχρονα και το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα και τακτική επιδότηση ανεργίας.

Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής και προθεσμίες

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στη διεύθυνση gov.gr. Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ. Η προθεσμία λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00.

Για την υποβολή δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν την απόφαση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της υπηρεσίας.

Ποιοι είναι δικαιούχοι – Επαγγέλματα

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα αφορά εργαζόμενους που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ και ασκούν συγκεκριμένα εποχικά επαγγέλματα, όπως: οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί-μέλη επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών/ανυψωτικών/οδοποιητικών/γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενοι τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, σμυριδεργάτες, ταξιθέτες θεάτρου-κινηματογράφου, χορευτές-μέλη οικείων σωματείων, τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί σε εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις και να φαίνεται σχετική δραστηριότητα στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους.

Πληροφορίες και δικαιολογητικά

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη διεύθυνση της ΔΥΠΑ: dypa.gov.gr.