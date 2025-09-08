Από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, 65.885.000 ευρώ θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 18 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

-25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

-2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

-1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

-85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».