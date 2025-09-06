Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες καταβολές συνολικού ύψους 65.885.000 ευρώ σε 65.951 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, στο πλαίσιο εκδόσεων αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ, οι καταβολές περιλαμβάνουν: