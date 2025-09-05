Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2025, εφαρμόζοντας τη συνήθη πρακτική διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Ειδικότερα, οι πληρωμές έχουν οριστεί ως εξής:

Ημερομηνίες πληρωμής για μη μισθωτούς και μισθωτούς

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν:

  • Οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
  • Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (δηλαδή συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών μετά την 1/1/2017).
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

 

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 προγραμματίζεται η καταβολή:

  • Των κύριων συντάξεων από τα πρώην ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  • Των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

 

Συνεπώς, οι νέοι συνταξιούχοι καλούνται να ενημερωθούν για τις παραπάνω ημερομηνίες, ώστε να προγραμματίσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και καθημερινές ανάγκες.

