Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2025, εφαρμόζοντας τη συνήθη πρακτική διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Ειδικότερα, οι πληρωμές έχουν οριστεί ως εξής:

Ημερομηνίες πληρωμής για μη μισθωτούς και μισθωτούς

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ( ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ ).

). Οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (δηλαδή συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών μετά την 1/1/2017).

(δηλαδή συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών μετά την 1/1/2017). Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 προγραμματίζεται η καταβολή:

Των κύριων συντάξεων από τα πρώην ταμεία μισθωτών ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ), καθώς και ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

), καθώς και ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Συνεπώς, οι νέοι συνταξιούχοι καλούνται να ενημερωθούν για τις παραπάνω ημερομηνίες, ώστε να προγραμματίσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και καθημερινές ανάγκες.