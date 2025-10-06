Από το 2026, η Daimler Buses θα εγκαταστήσει τους δικούς της δημόσιους σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία και πούλμαν, εστιάζοντας σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής κυκλοφορίας στην Ευρώπη — όπως χώρους στάθμευσης λεωφορείων σε πάρκα ψυχαγωγίας ή σε πόλεις.

Η εταιρεία στοχεύει να οδηγήσει την επέκταση των υποδομών φόρτισης υψηλής απόδοσης μακριά από τους αυτοκινητόδρομους τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα επιτρέψει στα ηλεκτρικά λεωφορεία και πούλμαν να εξυπηρετούν ακόμη και απομακρυσμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς στο μέλλον — προς το παρόν, αυτό είναι δυνατό μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.

Η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει με ένα πιλοτικό έργο που ξεκίνησε ο περιφερειακός οργανισμός ενέργειας και προστασίας του κλίματος NRW.Energy4Climate σε συνεργασία με την πόλη της Κολωνίας: Τέσσερα δημόσια σημεία ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία και πούλμαν πρόκειται να εγκατασταθούν κοντά στο κέντρο της πόλης τον επόμενο χρόνο.

Η Daimler Buses είναι επί του παρόντος ο μόνος κατασκευαστής λεωφορείων στην Ευρώπη που κατασκευάζει τη δική του δημόσια υποδομή φόρτισης. Η θυγατρική της, Daimler Buses Solutions, θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση.

Ο Till Oberwörder, Διευθύνων Σύμβουλος της Daimler Buses, δήλωσε: «Το μέλλον του λεωφορείου είναι ηλεκτρικό. Ωστόσο, η κατασκευή της απαραίτητης δημόσιας υποδομής φόρτισης διαρκεί πολύ. Θέλουμε να δώσουμε μια σημαντική ώθηση με τους σταθμούς φόρτισής μας. Το νέο μας υπεραστικό λεωφορείο με μπαταρία, το eIntouro, συνδέει ήδη πόλεις και αγροτικές περιοχές.

Είναι επίσης κατάλληλο για μικρότερα ταξίδια. Αυτές είναι προς το παρόν οι πιο πρακτικές εφαρμογές για ηλεκτρικά λεωφορεία και πούλμαν εκτός των αστικών δημόσιων συγκοινωνιών.

Το όχημα θα επωφεληθεί ήδη από την επέκταση των δημόσιων υποδομών φόρτισης. Για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων σε μακρινούς ή απομακρυσμένους προορισμούς, ωστόσο, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων να μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πούλμαν οικονομικά και χωρίς να διακυβεύεται η άνεση των επιβατών.»