Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα έχει αναπτύξει νέα στρατηγικά μέσα, απαντώντας στην ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα. Ο ηγέτης της Πιονγκγιάνγκ δεσμεύτηκε να λάβει επιπλέον στρατιωτικά μέτρα, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Σε άμεση αναλογία με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Κορέα, τα στρατηγικά συμφέροντά μας στην περιοχή έχουν επίσης αυξηθεί και, κατά συνέπεια, έχουμε διαθέσει ειδικά μέσα σε βασικούς στόχους ενδιαφέροντος», ανέφερε ο Κιμ σε εκδήλωση στρατιωτικής έκθεσης ενόψει της 80ής επετείου ίδρυσης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης προειδοποίησε ότι «οι εχθροί μας θα πρέπει να ανησυχούν για την κατεύθυνση που εξελίσσεται το περιβάλλον ασφαλείας τους», αφήνοντας να εννοηθεί πως η χώρα του θα συνεχίσει την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Ο Κιμ τόνισε ακόμη ότι η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα» για να ανταποκριθεί στην παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ενίσχυση δεσμών με Ρωσία και Κίνα

Η Πιονγκγιάνγκ έχει εντείνει τους στρατιωτικούς δεσμούς της με τη Ρωσία και έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αποστέλλοντας στρατεύματα και πυροβολικό, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους.

Παράλληλα, ο Κιμ έχει εμβαθύνει τη συνεργασία με την Κίνα. Πρόσφατα επισκέφθηκε το Πεκίνο για να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.