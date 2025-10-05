Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault φέρεται να εξετάζει την κατάργηση έως και 3.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L’Informe. Οι επικείμενες περικοπές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα επικεντρωθούν κυρίως σε διοικητικά και υποστηρικτικά τμήματα, μεταξύ των οποίων οι ανθρώπινοι πόροι, τα οικονομικά και το μάρκετινγκ. Οι περικοπές αυτές ενδέχεται να φτάσουν έως και το 15% του προσωπικού που απασχολείται στους συγκεκριμένους τομείς.

Παρότι η Renault δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την έρευνα του Bloomberg, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τον ακριβή αριθμό των θέσεων που θα καταργηθούν.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη διοίκηση του ομίλου, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του σταθερού κόστους και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών του ομίλου. Η Renault επιδιώκει να απλοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες, να επιταχύνει την εκτέλεση των εταιρικών στόχων και να προσαρμοστεί στις προκλήσεις μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής αγοράς αυτοκινήτου, όπου κυριαρχούν οι επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση.

Η εταιρεία, που απασχολεί περίπου 111.000 εργαζομένους παγκοσμίως, βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης μετά την αποχώρηση του πρώην επικεφαλής της, Λούκα ντε Μέο, και την αναδιαμόρφωση της συνεργασίας της με τη Nissan. Αν επιβεβαιωθεί, η απόφαση για περικοπές θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια του ομίλου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.