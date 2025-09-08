Από το 1990 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και μέσα σε πέντε γενιές έχει πουλήσει σχεδόν 17 εκατομμύρια μονάδες σε 120 χώρες, αναδείχθηκε δύο φορές «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς», είναι το διαχρονικό best seller της μάρκας και ακόμα και το 2025 είναι και πάλι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ευρώπη.

To νέο Clio θα είναι διαθέσιμο μόνο με εξηλεκτρισμένα (λέγε με υβριδικά κάθε είδους) κινητήρα σύνολα, ούτως ώστε να μειωθεί ο μέσος όρος εκπομπών ρύπων των νέων αυτοκινήτων της Renault, αλλά όχι με αμιγώς ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο.Όσο για τις διαστάσεις του το μήκος φτάνει τα 4,12 μέτρα, και το πλάτος τα 1,77. Η 6η κατά σειρά γενιά του Clio έρχεταινα συνεχίσει αυτή την κληρονομιά.

Σχεδιαστικά το νέο Clio εναρμονίζεται με την σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Renault, με τη σιλουέτα του να δείχνει πιο σμιλευμένη. Διαθέτει μακρύτερο καπό, οι «νευρώσεις» του οποίου καταλήγουν στην προεξέχουσα νέα μάσκα διακοσμημένη με το μοτίβο του εμβλήματος της γαλλικής εταιρείας, ενώ διατηρεί τις «κρυφές» χειρολαβές των πίσω θυρών.

Στο εσωτερικό διαθέτει δυο οθόνες 10,1 ιντσών, νέο τετραγωνισμένο τιμόνι με μειωμένο αριθμό στροφών (2,6 από 3,3) και ενσωματωμένο μπουτόν για τις εναλλαγές των προγραμμάτων οδήγησης (Multi-Sense), επιφάνεια για ασύρματη φόρτιση του smartphone, δύο θύρες USB-C και μια 12V, ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό 48 αποχρώσεων