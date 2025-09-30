Το Renault Rafale, που παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά, χθες, σε ειδική εκδήλωση απο την ελληνική αντιπροσωπεία, είναι ένα σπορ SUV του segment D, μήκους 4,71 μέτρων, πλάτους 1,86 μέτρων και ύψους 1,61 μέτρων, με ζάντες 20 ή 21 ιντσών. Διαθέτει μακρύ μεταξόνιο (2,74 μέτρων) με επικλινή γραμμή οροφής, ελαφρώς καμπυλωτή ώστε να διατηρεί ανεπηρέαστο το χώρο για τα κεφάλια των πίσω επιβατών.

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp φέρει ένα νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο Hyper Hybrid E-Tech 4×4 plug-in των 300 ίππων, επιτυγχάνει αυτονομία έως και 1.000χλμ. για μεγάλα ταξίδια καθώς και κορυφαίες τιμές κατανάλωσης, βάσει πρωτοκόλλου WLTP, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι ‘στεγνή’ (0,5λίτρα/100χλμ. σε μικτό κύκλο και 5,8 λίτρα/100 χλμ. με αποφορτισμένη μπαταρία).

ΑΣε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, το Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300hp λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 105 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορεί να λειτουργήσει με πρόγραμμα «full hybrid», προσφέροντας στον οδηγό του τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Hyper Hybrid E-Tech.

Ταυτόχρονα με το νέο κινητήριο σύνολο, το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp αποκτά μια νέα έκδοση, την Atelier Alpine με ειδικές ζάντες 21 ιντσών και αμάξωμα με την προαιρετική επιλογή στο νέο αποκλειστικό χρώμα Satin Sommet Blue. Διαθέτει επίσης σύστημα ελέγχου του πλαισίου, που έχει εξελιχθεί από τους μηχανικούς της Alpine, καθώς και αυτορυθμιζόμενη έξυπνη ανάρτηση με κάμερα προληπτικής δράσης.

Το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 hp Atelier Alpine διαθέτει επίσης ένα νέο ευφυές και αυτορυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης, με κάμερα στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, που φροντίζει για την προληπτική λειτουργία της ανάρτησης. Αυτό το σύστημα ρυθμίζει συνεχώς το βαθμό απόσβεσης, με βάση την ταχύτητα του οχήματος (από 3 έως 180 km/h), και τις εντολές του οδηγού, καθώς με τη βοήθεια της κάμερας, αναγνωρίζει & αναλύει τα δεδομένα του δρόμου που θα συναντήσει στην πορεία του το αυτοκίνητο, (σαμαράκια ή χαλασμένο οδόστρωμα).

Κομψός και εργονομικός, o ψηφιακός κόσμος του συστήματος OpenR στο Renault Rafale αποτελείται από δύο οθόνες σε διάταξη L: μια οριζόντια οθόνη TFT στο ταμπλό, επιφάνειας 321cm² και διαγώνιο 12,3’’ (1920 x 720 pixel, σε οριζόντια απεικόνιση), και μια κάθετη οθόνη αφής με επιφάνεια 453cm² και διαγώνιο 12’’ στην κεντρική κονσόλα (1250 x 1562 pixel, σε κατακόρυφη απεικόνιση).

Με το Android Automotive 12, το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, είναι ένα από τα πιο εύχρηστα interfaces της αγοράς. Βελτιωμένη από το οικοσύστημα της Google, η εμπειρία πλοήγησης της Renault θεωρείται ότι θέτει τα πρότυπα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με Google Maps, Google Assistant και πάνω από 50 εφαρμογές ανάλογα με τη χώρα και την έκδοση. Εκτός από τις δυνατότητες πλήρους εξατομίκευσης, το συγκεκριμένο interface είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay, για ενσύρματη και ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone.

To Rafale ενσωματώνει έως 32 συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Το Active Driver Assist λειτουργεί σε επίπεδο 2, συνδυάζοντας αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και διατήρηση λωρίδας. Το Intelligent Speed Assist αναγνωρίζει και προσαρμόζεται στα όρια ταχύτητας, ενώ το My Safety Switch επιτρέπει στον οδηγό να ενεργοποιεί με μία κίνηση τις δικές του ρυθμίσεις για τα ADAS, ακόμη και να απενεργοποιεί ειδοποιήσεις που του είναι ενοχλητικές. Η κάμερα 360° και το hands-free παρκάρισμα διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Στην ελληνική αγορά, το Rafale διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η Esprit Alpine, με τιμή 51.800 €, προσφέρει στάνταρ τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση, το πλήρες πακέτο ADAS και το OpenR Link. Η Atelier Alpine, στις 55.900 €, προσθέτει ενεργή ανάρτηση με κάμερα, προβολείς Matrix LED Vision, θερμαινόμενο τιμόνι και ζάντες 21’’.