Η έκτη γενιά του Renault Clio έρχεται ελαφρώς μεγαλύτερη από το προηγούμενο μοντέλο, με πιο γωνιώδη και «ζωντανό» σχεδιασμό. Μακρύτερο καπό, αυξημένο μεταξόνιο, coupe γραμμή οροφής, ενσωματωμένο spoiler και νέα μάσκα «Diamond» με εντυπωσιακά φώτα ημέρας αλλάζουν την εικόνα του μικρού Renault, κάνοντάς το πιο δυναμικό και σπορ.

Στο εσωτερικό συναντάμε δύο οθόνες 10,1 ιντσών, νέο μικρό τιμόνι, επιλογή Multi Sense για προγράμματα οδήγησης, καθίσματα με ανακυκλωμένα υλικά και πρακτικότερο χώρο αποσκευών με χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης. Η Renault δίνει έμφαση τόσο στη συνδεσιμότητα όσο και στην αίσθηση ποιότητας.

Κάτω από το καπό, η γκάμα περιλαμβάνει έναν βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων με 113 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο, που επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 10,1 δευτερόλεπτα, αλλά και τη νέα γενιά υβριδικού συστήματος. Το αναβαθμισμένο Hybrid ανεβάζει ισχύ από 143 σε 158 ίππους, με μεγαλύτερη μπαταρία (1,4 kWh αντί 1,2 kWh) που υπόσχεται έως και 80% ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη και κατανάλωση 3,9 λτ./100 χλμ.

Με σχεδόν 17 εκατομμύρια πωλήσεις μέχρι σήμερα, το Clio αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο της Renault. Ο CEO της εταιρείας, Φαμπρίς Καμπολίβ, τόνισε πως κάθε νέα γενιά ανεβάζει τα στάνταρ της κατηγορίας, κάτι που ισχύει και για την έκτη γενιά με τον πλήρη εκσυγχρονισμό της. Παρότι παρουσιάστηκε, το νέο Clio δεν θα είναι διαθέσιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το 2027.