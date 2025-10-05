Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει, παρά το γεγονός ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς συμφωνούν σε ορισμένα σημεία του σχεδίου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την περιοχή.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επιμελητείας», ανέφερε ο Ρούμπιο στο NBC News, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς δήλωσε ότι επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και στην «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων με το Ισραήλ, ενόψει των έμμεσων συνομιλιών που αναμένεται να ξεκινήσουν στην Αίγυπτο.

Δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τη σύγκρουση, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Οι έμμεσες συνομιλίες βασίζονται στο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αποστείλει στην Αίγυπτο τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των συζητήσεων για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στενός σύμμαχος του Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποστέλλει διαπραγματευτές στην Αίγυπτο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσα στις «προσεχείς ημέρες».

Η στάση της Χαμάς

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ-Σέιχ, ενώ οι εκπρόσωποι της οργάνωσης αναμένονταν να φθάσουν σήμερα από την Ντόχα. Η ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

«Η Χαμάς θέλει πολύ να φθάσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να αρχίσει αμέσως η διαδικασία της ανταλλαγής των φυλακισμένων (όμηροι έναντι φυλακισμένων Παλαιστινίων)», δήλωσε αξιωματούχος της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις ανέφερε ότι στόχος είναι «να προετοιμασθούν οι συνθήκες επί του πεδίου για τη μεταφορά των ομήρων, ως προοίμιο της διαδικασίας ανταλλαγής».

Η Χαμάς έχει τονίσει στους μεσολαβητές «την ανάγκη να αναστείλει το Ισραήλ κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης». Παράλληλα, «η Χαμάς και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».