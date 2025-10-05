Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών. Το αντικείμενο των συνομιλιών αφορά, εκτός από την παύση των εχθροπραξιών, και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα “μέσα στις επόμενες ημέρες”.

Σε τηλεοπτική του δήλωση υπογράμμισε ακόμη ότι “η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί”.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, σύμφωνα με την οποία η οργάνωση συμφώνησε στην απελευθέρωση των ομήρων, όπως προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης. Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Χαμάς επιδιώκει διαπραγματεύσεις για πρόσθετα ζητήματα.

Το Σάββατο, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει να διαπράττει “σφαγές” μετά τα πλήγματα στη Γάζα το πρωί της Παρασκευής, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Al-Qahera News, μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς το Κάιρο, ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες για την αξιολόγηση της κατάστασης στο πεδίο και την οργάνωση της ανταλλαγής, βάσει της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.