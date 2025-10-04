Λίγες ώρες πριν τη σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, οι Ερυθρόλευκοι δέχτηκαν μία απρόσμενη και συνάμα εντυπωσιακή υποδοχή.

Τη στιγμή που έφταναν στο ξενοδοχείο, η Σχολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, υποδέχτηκε την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Δεκάδες μικρά παιδιά φορώντας τις φανέλες της αγαπημένης τους ομάδας και κρατώντας σημαίες και λουλούδια, περίμεναν με αγωνία να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η μικρή… αυτοσχέδια κερκίδα που σχηματίστηκε πήρε φωτιά μόλις οι πρωταθλητές πέρασαν το κατώφλι, όπως «φωτιά» πήραν οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τα κινητά τηλέφωνα.