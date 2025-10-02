Η Ντουμπάι BC μπήκε εντυπωσιακά στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Παρτιζάν (89-76), όμως η είδηση της βραδιάς δεν είχε να κάνει με το αποτέλεσμα, αλλά με τον τραυματισμό του Αλέξα Αβράμοβιτς.

Ο διεθνής Σέρβος πόιντ γκαρντ έμεινε εκτός, καθώς υπέστη ζημιά στο γόνατο, η οποία ωστόσο δεν σχετίζεται με το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Σύμφωνα με το Arenasport και τον σχολιαστή Έντιν Άβντιτς, ο τραυματισμός προήλθε με… απίστευτο τρόπο: ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας φέρεται να τράβηξε υπερβολικά το πόδι του παίκτη κατά τη διάρκεια διατάσεων, με αποτέλεσμα να τον θέσει νοκ άουτ για δύο έως τρεις μήνες!

Το πλήγμα για την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μεγάλο, αφού ο Αβράμοβιτς αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με στόχο να αποτελέσει βασικό στέλεχος στην περιφέρεια. Πλέον, το βάρος πέφτει στον Μακίνλεϊ Ράιτ, που στην πρεμιέρα μέτρησε 5 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν έχει την εμπειρία της διοργάνωσης.

Η Ντουμπάι συνεχίζει το πρόγραμμά της με δύσκολες αποστολές, καθώς την Πέμπτη (3/10) φιλοξενείται από τη Μονακό, ενώ στις 10 Οκτωβρίου ταξιδεύει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.