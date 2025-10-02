Η πιθανή ενδεκάδα που προκύπτει έχει στο τέρμα τον Γίρι Παβλένκα, ο οποίος συνεχίζει ως βασικός και «ασπίδα» κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα, το δίδυμο των στόπερ θα αποτελείται από τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Αλεσάντρο Βολιάκο, με τον Ραχμάν Μπάμπα να καλύπτει το αριστερό άκρο και τον Ζοάν Σάστρε το δεξί. Η τετράδα αναμένεται να έχει αυξημένο έργο απέναντι στην επιθετική γραμμή των Γαλικιανών.

Στη μεσαία γραμμή, ο Αλεσάντρο Μπίάνκο και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα συνθέσουν το δίδυμο των χαφ, με στόχο να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημιουργία και στην αμυντική ασφάλεια.

Στη γραμμή μεσοεπιθετικά, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ αναμένεται να βρεθεί αριστερά, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεξιά και ο Μαντί Καμαρά σε ρόλο οργανωτή πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς για το γκολ.

Ο Λουτσέσκου ποντάρει στη συνοχή και στην ταχύτητα των άκρων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις φάσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ καλείται να δείξει αντοχή, πειθαρχία και καθαρό μυαλό σε ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια του στη φάση των ομίλων.

Ο αγώνας στο «Μπαλαΐδος» δεν είναι εύκολος, καθώς η Θέλτα διαθέτει ποιότητα, ταχύτητα και εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Κλαούντιο Χιράλντες να προσπαθεί να παρουσιάσει μια ομάδα με ισορροπία και έμφαση στη δύναμη. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή στις στατικές φάσεις, αλλά και σωστή διαχείριση του ρυθμού, αφού οι Ισπανοί έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν έντονα από τα πρώτα λεπτά.

Η παρουσία του Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια θεωρείται καθοριστική, καθώς ο Τσέχος τερματοφύλακας έχει δείξει ικανότητα σε παιχνίδια υψηλής πίεσης. Στην άμυνα, ο συνδυασμός εμπειρίας και νιάτων με Μπαμπά, Σάστρε, Βολιάκο και Μιχαηλίδη θα χρειαστεί συγκέντρωση σε κάθε φάση, με στόχο να περιοριστούν τα τρεξίματα των γηπεδούχων στα άκρα.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μπιάνκο – Οζντόεφ καλείται να δώσει ισορροπία, «κόβοντας» και δημιουργώντας ταυτόχρονα. Ο Καμαρά θα είναι το «μυαλό» πίσω από τον Τσάλοφ, με αποστολή να συνδέσει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση, ενώ Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς στις πτέρυγες μπορούν να γίνουν τα βασικά «όπλα» στο transition.

Το πλάνο του Λουτσέσκου δεν αλλάζει: συμπαγής άμυνα, έλεγχος ρυθμού και εκμετάλλευση των ευκαιριών. Ο ΠΑΟΚ αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης.