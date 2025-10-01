Η ιστορία του Άντονι Ματέους ντος Σάντος, γνωστού ως Άντονι, είναι από εκείνες που συγκινούν στον αθλητισμό. Ένα παιδί από τη Βραζιλία που αγαπάει το ποδόσφαιρο, όμως πέρασε δύσκολα και χρειάστηκε αρκετός καιρός, για να νιώσει ξανά αυτό το συναίσθημα.

Ο 25χρονος μετά από μία δύσκολη περίοδο στην Αγγλία, με αρκετή κριτική προς το πρόσωπό του, όταν αγωνιζόταν με τα χρώματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρεάλ Μπέτις. Στην Ισπανία ο Άντονι έδειξε την πραγματική του αξία, κάνοντας αρκετά σαφές πως κάτι δεν πήγαινε καλά στους «κόκκινους διαβόλους». Αγωνίστηκε 26 φορές με την ομάδα της Ανδαλουσίας, σκοράροντας εννέα γκολ και δημιουργώντας άλλα πέντε.

Με τη λήξη του δανεισμού του επέστρεψε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γνωρίζοντας την απομόνωση, αφού βρισκόταν εκτός πλάνων του Ρούμπεν Αμορίμ. «Ήταν πολύ δύσκολοι μήνες στην Αγγλία. Έμεινα σε ξενοδοχείο πάνω από 40 μέρες, έκανα προπονήσεις μόνος μου… Ένιωσα ότι δεν με σεβάστηκαν», αποκάλυψε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Antony started crying while talking about his time at Man United. pic.twitter.com/M8uYyQ4r3N — Total Football (@TotalFootbol) September 2, 2025

Ωστόσο, ο άλλοτε παίκτης του Άγιαξ για τον οποίο ο αγγλικός σύλλογος ξόδεψε 100 εκατομμύρια ευρώ, δεν κρατάει κακία στην πρώην ομάδα του. Συγκεκριμένα «δεν θέλει δημιουργήσει διαμάχες», όπως αναφέρει και προτιμάει να θυμάται τις ωραία στιγμές που έζησε στο «Ολντ Τράφορντ», όπου πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Κυπέλλων (2023, 2024).

Όταν η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μπέτις οριστικοποιήθηκε, ο ίδιος είχε ήδη απορρίψει αρκετές προτάσεις, που θα του επέφεραν μεγαλύτερο μισθό. Όμως, ο Άντονι ήθελε να αγωνιστεί για την ομάδα της Ανδαλουσίας. «Η οικογένειά μου ταξίδεψε στη Σεβίλλη τέσσερις ή πέντε ημέρες πριν οριστικοποιηθεί το συμβόλαιο, νοίκιασαν ένα σπίτι. Είχα ήδη μιλήσει μαζί τους, η καρδιά μου μού είπε να επιστρέψω στην Μπέτις», δήλωσε.

Από την περίοδο που αγωνιζόταν εκεί ως δανεικός, έδειξε πως έχει δεθεί με τον σύλλογο που τον έκανε να νιώσει ξανά το πόσο αγαπάει το ποδόσφαιρο. Πανηγύριζε έξαλλα, χαμογελούσε, ενώ η εικόνα του με τη σημαία της Ρεάλ Μπέτις στα χέρια, οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα πως η ισπανική ομάδα είχε γίνει το νέο «σπίτι» του Άντονι.

Τη σεζόν 2025-26 έχει αγωνιστεί σε τέσσερις αναμετρήσεις, μετρόντας ένα γκολ και ισάριθμες ασίστ. «Η ομάδα είναι καταπληκτική. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι η καλύτερη που έχω βιώσει. Όλοι γελούν, όλοι μιλάνε και αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Όλοι μένουν ενωμένοι και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το Cartuha είναι ένα πολύ καλό στάδιο», ανέφερε σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.

Όσον αφορά τους προσωπικούς του στόχους, ο Άντονι ονειρεύεται το τρόπαιο, παρόλο που υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα, όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος. «Κάθε μέρα σε αυτή την καταπληκτική ομάδα, όλοι χαμογελούν. Ελπίζω να κερδίσουμε το τρόπαιο γιατί οι οπαδοί της Betis το αξίζουν», πρόσθεσε.

“Yo quiero estar más tiempo con Pellegrini en el Betis”. 🟢🙏 Antony apuesta por la continuidad del ‘Ingeniero’ en el banquillo verdiblanco. pic.twitter.com/7G9Fj5TQC4 — ElDesmarque (@eldesmarque) September 30, 2025

Η ιστορία του Άντονι μας βοηθάει να καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό στον αθλητισμό, που όμως πολύ αγνοούν. Η ψυχολογία του αθλητή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην καριέρα του. Ο Βραζιλιάνος δεν «ξέχασε» να παίζει ποδόσφαιρο όσο βρισκόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά όπως όλα δείχνουν, το κλίμα της ομάδας δεν ήταν το κατάλληλο για εκείνον. Όταν βρέθηκε στο σωστό μέρος, έδειξε ξανά τις ποδοσφαιρικές του αρετές και θύμισε το παιδί της «Σελεσάο» που εντυπωσίαζε με τη φανέλα του Άγιαξ!