Η αγωνία κορυφωνόταν ώρα με την ώρα το βράδυ της Τρίτης, καθώς διασώστες της Πυροσβεστικής και των ΕΜΑΚ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τον 53χρονο που είχε παγιδευτεί σε αυτοσχέδια σήραγγα στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη, στη Λάρισα.

«Μιλούσε μαζί μας μέχρι την τελευταία στιγμή»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τα πρώτα στάδια της επιχείρησης οι πυροσβέστες είχαν συνεχή επαφή με τον εγκλωβισμένο. Ο άνδρας μιλούσε με τους διασώστες και φαινόταν να κρατά τις δυνάμεις του, γεγονός που αναπτέρωσε τις ελπίδες όλων για αίσιο τέλος.

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, η κατάσταση γινόταν πιο δύσκολη. Το στενό πέρασμα, η έλλειψη οξυγόνου και η ασταθής κατασκευή της σήραγγας καθιστούσαν το έργο των σωστικών συνεργείων εξαιρετικά επικίνδυνο και χρονοβόρο.

Επιχείρηση σε τεντωμένο σχοινί

Συνολικά 27 πυροσβέστες, με εξειδικευμένο εξοπλισμό και την υποστήριξη δυνάμεων από τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, εναλλάσσονταν μέσα στη νύχτα σε μια επιχείρηση που έμοιαζε με αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Κάθε μέτρο που προχωρούσαν οι διασώστες απαιτούσε υπομονή και συντονισμό, καθώς υπήρχε συνεχής κίνδυνος κατάρρευσης του πρόχειρου τούνελ.

Η ελπίδα πως ο άνδρας θα έβγαινε ζωντανός κράτησε μέχρι το τελευταίο στάδιο του απεγκλωβισμού, όταν η υγεία του παρουσίασε απότομη επιδείνωση.

Το αναπάντητο «γιατί»

Το δράμα ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τον απεγκλωβισμό του 53χρονου χωρίς τις αισθήσεις του. Οι Αρχές πλέον στρέφονται στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες μια ομάδα ατόμων βρέθηκε σε μια τόσο επικίνδυνη αυτοσχέδια σήραγγα και ποιος ήταν ο λόγος κατασκευής της.