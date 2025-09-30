Έχοντας τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι.

Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Το χρονικό

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο άνδρας μαζί με άλλα τρία άτομα επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στο λαγούμι, το οποίο οι ίδιοι έσκαψαν, με μήκος περίπου 25 μέτρα.

Ωστόσο, την ώρα που ο 53χρονος βρισκόταν σε μεγάλο βάθος, συνέβη ένα ατύχημα, με τους τρεις άλλους να προλαβαίνουν να βγουν από τη σπηλιά.

Ο ένας εξ αυτών, 78 ετών, τηλεφώνησε στο γιο του και αυτός του είπε να καλέσουν το 112, όπως και έγινε.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό «εργοτάξιο».

Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα.

Ο 78χρονος φέρεται να έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων με ασθενοφόρο, ενώ οι άλλοι δύο της παρέας των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.