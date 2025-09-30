Ομιλία ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών του Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο χειρότερος από τον Β’ΠΠ

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει διέξοδος από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Απογοήτευση από τον Πούτιν

Επιπλέον, για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Εμφανίστηκε, μάλιστα, να ειρωνεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη;».

Trump on Putin: “I said to him, you know, you don’t look good. You’re 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it’s a shame”. pic.twitter.com/f6RV9A91wh — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Η Ρωσία στο μεταξύ συνεχίζει απρόσκοπτα την προέλασή της στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη (30/9) πως δυνάμεις του ελέγχουν πλέον τις κοινότητες Σαντριχολόβε και Ζαρίτσνε, βορειοανατολικά του Σλοβιάνσκ – μιας από τις πόλεις που βρίσκονται στο στόχαστρο των εισβολέων καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς.

Ακολούθησε ανακοίνωση του Ρώσου υπουργού Άμυνας, στην οποία ο Αντρέι Μπελαούσοφ συνεχάρη τη μονάδα που κατέλαβε την κοινότητα Ζαρίτσνε (ή Κίροβσκ όπως ήταν το όνομά της παλαιότερα).

Προωθούνται

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διακρίνονται στρατιώτες που κρατούν ψηλά μια ρωσική σημαία να προωθούνται στο Σαντριχολόβε.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη κοινοτήτων.

Διάταγμα

Τη Δευτέρα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους.

Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, μία την άνοιξη και η άλλη τον φθινόπωρο.

Οι νεοσύλλεκτοι

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.