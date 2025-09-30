Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι τα ρωσικά στρατεύματα υπερισχύουν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία, μιλώντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος, επιμένοντας στη ρητορική περί συλλογικής προσπάθειας.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Πούτιν τόνισε: «Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε».