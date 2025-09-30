Η Μόσχα δεν θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανέφερε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το σχετικό αίτημα του Κιέβου για την απόκτηση των συγκεκριμένων πυραύλων.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η στάση των ΗΠΑ φαίνεται να διαμορφώνεται υπό την πίεση της Ευρώπης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να δείξει πως λαμβάνει υπόψη τις θέσεις των συμμάχων της.

Την Δευτέρα η Ρωσία δήλωσε ότι ο στρατός της εξετάζει αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ για πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας, μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση.