Ακόμα έναν σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό, έναν από τους χειρότερους που έχει αντιμετωπίσει από την αρχή του πολέμου, βίωσε το Κίεβο τη νύχτα του Σαββάτου, μέχρι και χθες το πρωί, για περισσότερες από 12 ώρες. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, και άλλοι 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από τα 595 drones (καταρρίφθηκαν τα 568) και τους 48 πυραύλους (καταρρίφθηκαν οι 43) που εκτόξευσε η Μόσχα. Παράλληλα όμως με τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει και τον υβριδικό της πόλεμο κατά της Δύσης – το επιβεβαιώνουν οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών – μελών του ΝΑΤΟ τις τελευταίες εβδομάδες, πρωτίστως από drones αλλά και, στην περίπτωση της Εσθονίας, από ρωσικά μαχητικά.

Ειδικά η Δανία μοιάζει να έχει την τιμητική της τελευταία: ο συναγερμός που σήμανε το βράδυ του Σαββάτου ήταν ο πέμπτος σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αυτή τη φορά, και για δεύτερο συναπτό 24ωρο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της. Η Δανία, μάλιστα, που φιλοξενεί στην Κοπεγχάγη μεθαύριο μία σύνοδο κορυφής της ΕΕ και την Πέμπτη μια σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ανακοίνωσε πως απαγορεύει μέχρι την Παρασκευή όλες τις πτήσεις πολιτικών drones πάνω από την επικράτειά της.

Επαγγελματίας παίχτης

«Βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία», εξήγησε χθες ο δανός υπουργός Αμυνας. Έχει άραγε σχέση το γεγονός ότι η Δανία προεδρεύει επί του παρόντος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει δύο σημαντικές συνόδους, με τη συνεχή εισβολή που δέχεται από drones, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να κλείσει προσωρινά, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, και αεροδρόμιά της; Η Κοπεγχάγη, που στηρίζει σθεναρά την Ουκρανία, δεν έχει κατονομάσει επισήμως ως υπεύθυνη τη Ρωσία, έχει απλά μιλήσει για «υβριδική επίθεση» με δράστη έναν «επαγγελματία παίχτη». Η δανή πρωθυπουργός, όμως, η Μέτε Φρεντέρικσεν, το έχει υπαινιχθεί ξεκάθαρα, αποκαλώντας τη Ρωσία την κύρια «χώρα που αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Μία γερμανική αντιαεροπορική φρεγάτα έφτασε χθες στην Κοπεγχάγη προκειμένου να βοηθήσει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου στη διάρκεια των επερχόμενων συνόδων. Το ΝΑΤΟ είχε ήδη ανακοινώσει από προχθές ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική. Στο μεταξύ, οι «27» πρόκειται να συζητήσουν μεταξύ άλλων αύριο το «τείχος κατά των drones» που σχεδιάζουν στην καρδιά της ανατολικής τους άμυνας καθώς και μία πρόταση παροχής ενός δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία με βάση τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Μιλώντας το Σάββατο από το Κίεβο, έπειτα από τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι το Κρεμλίνο δοκιμάζει σκόπιμα την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τον εναέριο χώρο της – αποκάλυψε μάλιστα ότι εκπρόσωποι αρκετών χωρών, τις οποίες δεν κατονόμασε, θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία προκειμένου να λάβουν «πρακτική εκπαίδευση» για την απώθηση των ρωσικών drones. «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας», διαβεβαίωσε. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή σύγκρουση. «Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο. Κανείς δεν ξέρει πού. Αυτό θέλει», τόνισε.

Το βέβαιο είναι πως η Μόσχα έχει εντείνει τις δολιοφθορές, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις πράξεις πολιτικής παρέμβασης, τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και τις εισβολές στον εναέριο χώρο της Ευρώπης: πέραν της επικαιρότητας, το πιστοποιούν και αρκετές πρόσφατες εμπιστευτικές αναλύσεις ευρωπαϊκών θεσμών τις οποίες είχε την ευκαιρία να μελετήσει η ισπανική εφημερίδα El Pais. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως το Κρεμλίνο έχει ενθαρρυνθεί, ειδικά μετά την αυγουστιάτικη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, από την αίσθηση ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ευρώπη φθίνει. Ο αμερικανός πρόεδρος, βέβαια, φάνηκε να κάνει μια μεγάλη στροφή στη Νέα Υόρκη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ουκρανία μπορεί, με τη στήριξη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη της, και χαρακτηρίζοντας τον ρωσικό στρατό «χάρτινη τίγρη». Στην πράξη, ωστόσο, εξακολουθεί να μην έχει επιβάλει καμία επιπλέον κύρωση στη Μόσχα.