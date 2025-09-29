Η φθινοπωρινή εκστρατεία στρατολόγησης στη Ρωσία στοχεύει στην κατάταξη περίπου 135.000 νέων ανδρών, ηλικίας 18 έως 30 ετών, σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι νεοσύλλεκτοι καλούνται να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία διάρκειας ενός έτους. Στη Ρωσία πραγματοποιούνται δύο τέτοιες εκστρατείες κάθε χρόνο, μία την άνοιξη και μία το φθινόπωρο.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αποστέλλονται στο μέτωπο, αλλά περιορίζονται σε βοηθητικά καθήκοντα εντός της χώρας.

Την άνοιξη του 2024 ο στόχος ήταν η στρατολόγηση 160.000 ανδρών, ενώ το προηγούμενο φθινόπωρο ανήλθε σε 133.000. Η νέα εκστρατεία κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν σχετίζονται με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που επιστρατεύθηκαν το φθινόπωρο του 2022 και στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τη θητεία τους στον ρωσικό στρατό.

Το ευαίσθητο ζήτημα της αποστολής νεοσύλλεκτων στο μέτωπο

Η εμπλοκή νεοσύλλεκτων σε πολεμικές επιχειρήσεις αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία. Στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-96) πολλοί στρατευμένοι στάλθηκαν στο πεδίο της μάχης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές απώλειες και έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, έχουν καταγραφεί περιστατικά νεοσύλλεκτων που βρέθηκαν στην Ουκρανία. Τον Αύγουστο του 2024 το Κίεβο ανακοίνωσε ότι αιχμαλώτισε στρατευμένους κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίθεσης στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Ήδη από το 2023, η Μόσχα έχει εγκρίνει νέο νόμο που διευρύνει τα ηλικιακά όρια υποχρεωτικής θητείας, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο από τα 27 στα 30 έτη.