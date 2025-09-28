Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εμφανίστηκαν εκ νέου στον εναέριο χώρο της Δανίας, πετώντας πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δανέζικου στρατού.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν πως ντρόουν παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου. Ωστόσο, δεν δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τα περιστατικά ή την αντίδραση των στρατιωτικών αρχών.

Σύμφωνα με τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης, κανένα αεροδρόμιο δεν χρειάστηκε να κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία αγνώστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί από τις 22 Σεπτεμβρίου στη Δανία και τη Νορβηγία, οδηγώντας τότε ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων.

Η Κοπεγχάγη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται πιθανή ρωσική εμπλοκή πίσω από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Χθες, ο στρατός είχε γνωστοποιήσει ότι άγνωστης προέλευσης ντρόουν εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως «ένα έως δύο ντρόουν» παρατηρήθηκαν το ίδιο βράδυ σε κοντινή απόσταση ή και πάνω από τη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας. Εκεί στεγάζονται όλες οι αεροπορικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων τα ελικόπτερα, οι μονάδες επιτήρησης του εναέριου χώρου και η σχολή πιλότων.

Η Δανία θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών drones την επόμενη εβδομάδα

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής η Δανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την επόμενη εβδομάδα πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ, όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη.

«Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Η Ευρώπη υψώνει το «τείχος κατά των drones» απέναντι στη Ρωσία

Υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου «αντιdrone τείχους» κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων, μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά εισβολών ρωσικών UAV σε Πολωνία, Ρουμανία και τις χώρες της Βαλτικής.

Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον επίτροπο Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, συμμετείχαν οι υπουργοί Άμυνας χωρών της «πρώτης γραμμής» (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Φινλανδία, Δανία), ενώ προστέθηκαν και Σλοβακία – Ουγγαρία, παρά τις παραδοσιακές τους επιφυλάξεις έναντι της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Καίριας σημασίας ήταν η συμμετοχή του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, Ντένις Σμύχαλ, καθώς η Ουκρανία θεωρείται πλέον η χώρα με την πιο προηγμένη τεχνογνωσία στην Ευρώπη στον τομέα των drones – τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών. Όπως τόνισε ο Κουμπίλιους, «αν συγκριθούμε με τους Ουκρανούς, είναι ξεκάθαρο ότι υστερούμε. Χρειαζόμαστε επειγόντως ικανότητα εντοπισμού και αναχαίτισης».

Το «τείχος» θα βασιστεί σε τρεις άξονες:

1. Δίκτυο ανίχνευσης με αισθητήρες και ραντάρ, το οποίο θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό.

2. Μέσα εξουδετέρωσης: από ηλεκτρονικά συστήματα παρεμβολών, που ήδη χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, έως αναχαιτιστικά drones και βελτιωμένα αντιαεροπορικά συστήματα. Το μειονέκτημα είναι το κόστος: τα βλήματα των συστημάτων αεράμυνας είναι δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τα φθηνά UAV.

3. Νέες τεχνολογίες: ορισμένα κράτη επενδύουν σε λύσεις λέιζερ, ενώ χώρες με πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα ζητούν επέκταση των δυνατοτήτων και σε θαλάσσιες «προκλήσεις».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν δάνεια από το ταμείο SAFE, ύψους έως 150 δισ. ευρώ, ενώ θα αξιοποιηθούν και τα κέρδη από τα 210 δισ. ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Παράλληλα, προτείνεται απευθείας ενίσχυση της ουκρανικής παραγωγής drones, με πιθανή εγκατάσταση εργοστασίων σε ευρωπαϊκό έδαφος ώστε να προστατευτούν από ρωσικά πλήγματα.

Η πρωτοβουλία έρχεται να υλοποιήσει την εξαγγελία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «αντιdrone τείχους». Όπως σημείωσε ο Κουμπίλιους, η μεγαλύτερη αδυναμία σήμερα είναι η έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν να ορίσουν ειδικούς εκπροσώπους για τον συντονισμό του έργου, ώστε να ξεκινήσει άμεσα.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να ενημερωθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, όπου θα δοθεί το πολιτικό «πράσινο φως». Αν και δεν τέθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο στόχος είναι να υπάρξει απτό αποτέλεσμα μέσα σε έναν χρόνο.