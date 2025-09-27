Χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατάφερε την περασμένη εβδομάδα να φέρει τον πόλεμο της Ουκρανίας σε εκατομμύρια Ευρωπαίους που σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, εκτιμά ανάλυση του CNN.

Όπως λέει όλο αυτό μάλιστα δεν ξεκίνησε με μια έκρηξη, αλλά με ένα κλαψούρισμα.

Όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, στους ανήσυχους Δανούς την Πέμπτη το βράδυ, μετά την πρόκληση σημαντικών αναταραχών σε πολλά αεροδρόμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Ευρώπη θα πρέπει να δει «πιο βίαιες και συχνές υβριδικές επιθέσεις ως μια νέα πραγματικότητα». Ωστόσο, δεν ανέφερε τη Ρωσία ως άμεσο ένοχο – ίσως επειδή μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή επειδή η απόδοση ευθυνών θα εξυπηρετούσε υπερβολικά τους στόχους της Μόσχας – αλλά ως την κύρια απειλή για την Ευρώπη.

Η έλλειψη σαφήνειας είναι ένα σύμπτωμα αυτών των επιθέσεων. Ο ανώνυμος ένοχος δεν μπορεί – για ένα διάστημα – να κατονομαστεί ή να σταματήσει, ανεξάρτητα από τη ζημιά ή την ήπια ταλαιπωρία που προκαλεί. Και η αναμονή ή η αβεβαιότητα είναι ένα άλλο. Η Φρέντερικσεν πρόσθεσε ένα ακόμη κίνητρο στον άγνωστο εισβολέα – ότι «θέλουν να μην εμπιστευόμαστε πλέον τις αρχές μας».

Η ίδια ιστορία διαδραματίζεται σε όλη την Ευρώπη.

Σκόπευε πράγματι η Ρωσία να στείλει περισσότερα από 20 drones στην Πολωνία; Μήπως η 12λεπτη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου οφειλόταν στην κακή εκπαίδευση των Ρώσων πιλότων, όπως έχει υπονοήσει ο κορυφαίος Αμερικανός στρατηγός στην Ευρώπη, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ή σε μια διεύρυνση της επιθετικότητας της Μόσχας; Πώς θα μπορούσε μια επίθεση χάκερ που καθήλωσε διάφορες πτήσεις σε όλη την Ευρώπη λίγες μέρες αργότερα να είναι απλώς μια άσχετη σύμπτωση;

Μετά από τρεις ημέρες κλεισίματος των αεροδρομίων και την αναφερόμενη ανίχνευση ενός ρωσικού στρατιωτικού σκάφους στα ανοικτά των ακτών της χώρας με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες του, οι Δανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει ποιος βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Η Φρέντερικσεν παραδέχτηκε τους κινδύνους τόσο των βιαστικών λανθασμένων απαντήσεων όσο και των καθυστερημένων απαντήσεων. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας δήλωσαν την Πέμπτη το βράδυ ότι δεν μπορούσαν να «ονομάσουν» τους ενόχους, ενώ ο επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας της αστυνομίας, PET, δήλωσε ότι «ο κίνδυνος ρωσικής δολιοφθοράς στη Δανία είναι υψηλός».

Η Δανία είναι ανοιχτή όσον αφορά την απειλή του Πούτιν. Έχει δώσει στην Ουκρανία F16, θα την βοηθήσει να κατασκευάσει drones και οπλίζεται με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ως μέρος των προσπαθειών αποτροπής.

Οι δυτικοί αξιωματούχοι παλεύουν καθημερινά με το παράδοξο του υβριδικού πολέμου – αν πρέπει να αποδώσουν ευθύνες ή όχι.

Μήπως το να κατηγορήσουν τον πραγματικό ένοχο – ειδικά αν είναι η Ρωσία – ενισχύει στην πραγματικότητα τη διχόνοια και την ανησυχία που επιθυμούν να σπείρουν; Ή μήπως το να μην επισημάνουν την αυξανόμενη απειλή αφήνει την κοινωνία τυφλή και απροετοίμαστη για το πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστούν σκληρές αμυντικές ενέργειες και επιλογές; Είναι πολύ πιο εύκολο, πολιτικά και υποθετικά, να καταρρίψουν ένα ρωσικό αεροσκάφος μετά από μήνες δημόσιας κατηγορίας της Μόσχας για το κλείσιμο του αεροδρομίου και το χάος.

Εδώ και μήνες, το φάντασμα της δολιοφθοράς έχει απλωθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο – ένας άλλος ένθερμος υποστηρικτής της άμυνας της Ουκρανίας – έχει δει νεαρούς εγκληματίες που μοιάζουν με μέλη συμμοριών να στρατολογούνται από τη Ρωσία και να καταδικάζονται βάσει των σκληρών όρων του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια για την πυρπόληση μιας αποθήκης που περιείχε προμήθειες για την Ουκρανία. Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν 41χρονο άνδρα και μια 35χρονη γυναίκα στο Έσεξ βάσει του ίδιου νόμου την περασμένη εβδομάδα.

Η Πολωνία έχει φυλακίσει νεαρούς Ουκρανούς για εμπρηστικές επιθέσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τη Ρωσία.

Το λογισμικό check-in του αεροδρομίου και ένας παιδικός σταθμός στο Λονδίνο έχουν υποστεί hacking – αλλά πιθανώς από εγκληματικές συμμορίες και όχι από πράκτορες της Μόσχας.

Ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπεύθυνος, η εξάπλωση αυτού του χάους και της ευπάθειας επέτρεψε στον Πούτιν να φέρει την αίσθηση της επέκτασης της σύγκρουσης στις πύλες της Ευρώπης, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της.

Αυτό κάνει το κόστος της επείγουσας και αναπόφευκτης υποστήριξης της Ουκρανίας να γίνεται πιο αισθητό στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Ενισχύει τόσο τα επιχειρήματα των υποστηρικτών του Πούτιν – οι οποίοι προτείνουν να του δοθεί αυτό που θέλει αν σταματήσει – όσο και αυτών που λένε ότι η όρεξη του Κρεμλίνου για επιθετικότητα αυξάνεται συνεχώς και απαιτεί μια αποφασιστική απάντηση.

Και η απειλή κινδυνεύει προσωρινά να αποσπάσει την προσοχή των ευρωπαίων πολιτικών και των προϋπολογισμών από το πιο σοβαρό και σημαντικό έργο της αντιμετώπισης του κινδύνου στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

Είναι, σε κάποιο βαθμό, θαύμα το γεγονός ότι η καλοκαιρινή επίθεση της Ρωσίας δεν έχει καταλάβει περισσότερα εδάφη. Ωστόσο, η επίθεσή της στις πόλεις της Ουκρανίας είναι αμείλικτη και εντείνεται.

Στους πιεσμένους αμυντικούς προϋπολογισμούς της Ευρώπης, οι τελευταίες εβδομάδες υβριδικής αναταραχής έχουν προσθέσει δύο δαπανηρά άμεσα καθήκοντα: μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις υποδομές έναντι των drones και των χάκερ, και μια ευρεία, συνεχή, δαπανηρή εναέρια άμυνα εναντίον ρωσικών drones και αεροσκαφών σε ολόκληρα τα ανατολικά σύνορά τους.

Το κόστος της άμυνας ενάντια σε πολλά φθηνά drones δεν έχει ακόμη μιμηθεί την εξαιρετική αποτελεσματικότητα που αντιπροσωπεύει αυτή η νέα απειλή. Ένα ολλανδικό F35 μπορεί να εκτοξεύσει πύραυλο αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να καταρρίψει ένα drone τύπου Shahed αξίας 30.000 δολαρίων στην Πολωνία. Αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφήνει μια δύσκολη επιλογή μεταξύ της μη αναχαίτισης εισβολέων, καθώς είναι πολύ ακριβό, ή της δαπάνης εκατομμυρίων μηνιαίως για την ισχυρή άπειρη άμυνα του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Δεν είναι όλα ρόδινα για το Κρεμλίνο. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος οι εξωτερικοί σαμποτέρ τους – ή οι κατάσκοποι που ανταγωνίζονται για εύνοια – να υπερβούν τα όρια και να σκοτώσουν πολίτες σε μια χώρα του ΝΑΤΟ.

Υπάρχει κίνδυνος η Ρωσία να κατηγορηθεί για πράξεις που δεν διέπραξε και να παρέχει κάλυψη σε πραγματικές οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις για να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους. Υπάρχει κίνδυνος η απρόβλεπτη φύση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προκαλέσει μια αντίδραση δυσανάλογη σε οποιαδήποτε κλιμάκωση. Θα μπορούσε επίσης να αρνηθεί να αντιδράσει καθόλου ή να αντιδράσει υπερβολικά.

Και πάλι, αυτό δεν είναι εξ ολοκλήρου υπέρ του Πούτιν. Δεν είναι οπαδός των μεγάλων ρίσκων. Εισέβαλε στην Ουκρανία αφού του είπαν ότι θα χρειαζόταν εβδομάδες για να την κατακτήσει. Φαίνεται να έχει κλιμακώσει εναντίον του Κιέβου και της Ευρώπης τις τελευταίες εβδομάδες μόνο μετά από μια πολύ φιλική συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Αλλά προς το παρόν, αυτές οι υβριδικές επιθέσεις – είτε σκόπιμα είτε τυχαία – επιβάλλουν ένα κόστος στους απλούς Ευρωπαίους για τη διαρκή υποστήριξη των κυβερνήσεών τους προς την Ουκρανία.

Οι ταλαιπωρίες των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια, της αύξησης των τιμών της βενζίνης και των επιθέσεων χάκερ είναι – χωρίς ίχνος ειρωνείας – συγκρίσιμες με αυτές που βιώνουν οι απλοί Ρώσοι πολίτες στην ίδια τη χώρα που ξεκίνησε μια απρόκλητη εισβολή, σκοτώνοντας καθημερινά αθώους Ουκρανούς.

Αλλά τον τελευταίο μήνα, η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μια νέα σειρά δαπανηρών προβλημάτων, για τα οποία δεν υπάρχει εύκολος ένοχος ή φθηνή λύση.

Αυτή η βραχυπρόθεσμη απόσπαση της προσοχής είναι σίγουρα αρκετή νίκη για τον Πούτιν, στον τέταρτο χρόνο ενός πολέμου υπαρξιακής σημασίας.