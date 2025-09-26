Το παρασκήνιο μιας μυστικής συνάντησης ανάμεσα σε Eυρωπαίους και Ρώσους διπλωμάτες αποκαλύπτει mε δημοσίευμά του το Bloomberg, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονταν οι παραβιάσεις από την Ρωσία τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι διπλωμάτες προειδοποιούσαν το Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Μάλιστα, υπήρξε και μια συνάντηση μεγάλης έντασης στη Μόσχα, με Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς διπλωμάτες να εγκαλούν την Ρωσία για την πρόσφατη παραβίαση από τρία μαχητικά MiG-31 του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Οι διπλωμάτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση αυτή αποτέλεσε εσκεμμένη ενέργεια κατόπιν εντολής από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η ρωσική πλευρά αρνήθηκε οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει πρόθεση πρόκλησης ή δοκιμής της αντίδρασης του ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με το περιστατικό με drones στην Πολωνία, η Μόσχα απέδωσε την ευθύνη σε «τεχνικό σφάλμα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες.

Ωστόσο, τα πρόσφατα περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία στα ανατολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνονται σε μια περίοδο που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ουκρανικής πολιτικής υποδομής, ενώ η στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο εμφανίζει σημάδια αποδυνάμωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Ουκρανία να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκρινίζοντας ότι ο ρόλος των ΗΠΑ θα περιοριστεί στην πώληση όπλων προς αποστολή στο μέτωπο.

Η συνάντηση στη Μόσχα προσφέρει μία εικόνα της αυξανόμενης έντασης και της διπλωματικής σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στα παρασκήνια, τονίζει το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία κατέγραφε εκτενώς τις δηλώσεις τους, γεγονός που δείχνει πιθανή εντολή για άμεση ενημέρωση της ηγεσίας στο Κρεμλίνο για τη θέση του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρεσβευτές δήλωσαν ξεκάθαρα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι βρίσκεται σε συντονισμό με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και στηρίζει «όλα τα αναγκαία μέτρα».

Πηγή: Bloomberg