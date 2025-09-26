Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια της συνάντησής τους την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών στη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών όπλων μεγάλης εμβέλειας για να μπορεί το Κίεβο να επιτεθεί σε στόχους εντός της Ρωσίας.

Ωστόσο, δεν δεσμεύτηκε να το πράξει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν αξιωματούχο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας και την έγκριση να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα, για να χτυπήσει στόχους σε ρωσικό έδαφος. Ο Τραμπ απάντησε, ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αν και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν, ότι ο αμερικανός πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε να ανατρέψει την απαγόρευση των ΗΠΑ για τέτοιου είδους επιθέσεις.

Εάν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν όντως μια αλλαγή πολιτικής, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει στόχους πιο βαθιά μέσα στη Ρωσία. Για μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση εμπόδιζε την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που της είχε παράσχει, συμπεριλαμβανομένων των Atacms, για να βομβαρδίσει τη Ρωσία, με αποτέλεσμα το Κίεβο να διαμαρτύρεται, ότι δεν μπορούσε να απαντήσει αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.

Στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 900 έως 1.500 μίλια, ένα αίτημα που ο ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε σε συνέντευξη με το Axios που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Όπως τονίζει η WSJ, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και άλλα όπλα μακράς εμβέλειας, σύμφωνα με έναν ανώτερο Αμερικανό και έναν ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

Ουκρανοί αξιωματούχοι θα ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις δύο πηγές της WSJ. Ο Χέγκσεθ και ο υφυπουργός του Πενταγώνου για θέματα πολιτικής, Elbridge Colby, επιβλέπουν τα αιτήματα από το Κίεβο για τη χρήση αμερικανικών όπλων εναντίον ρωσικού εδάφους. Από την άνοιξη έχουν εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους Atacms. Η απόφαση να παρασχεθούν πυραύλοι Tomahawk υψηλής ακρίβειας θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της αμερικανικής βοήθειας. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να ενισχυθούν τα μικρά αποθέματα Atacms που απομένουν στην Ουκρανία ή να προσφερθεί κάποιο άλλο σύστημα από το οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έδειξε πως μπορεί να έρχεται μια πιθανή αλλαγή στη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, εξήρε το Κίεβο και καταδίκασε τη Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη» που διεξάγει έναν «άσκοπο» πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια σημαντική μεταστροφή μετά τις προσπάθειές του τους τελευταίους μήνες να προσεγγίσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να παράσχει όπλα στα μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία τα στέλνουν στην Ουκρανία, για να τα χρησιμοποιήσουν οι δυνάμεις της εναντίον της Ρωσίας. «Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως σημειώνει η WSJ, ο Τραμπ εξακολουθεί να ελπίζει ότι η Μόσχα θα συνάψει συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά είναι απογοητευμένος από την έλλειψη διπλωματικής προόδου και έχει γίνει πιο δεκτικός στο να ασκήσει στρατιωτική πίεση στον Πούτιν. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη της από τη Ρωσία. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μήνυμα αυτό είχε ως στόχο να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ έχει γίνει πιο σκεπτικός ως προς το αν η Ρωσία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, αφού δεν κατάφερε να σημειώσει σημαντικές εδαφικές κατακτήσεις μετά την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ για περισσότερη υποστήριξη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο Ζελένσκι εξήρε σε συνέντευξη Τύπου την «αποφασιστικότητα του Τραμπ να βοηθήσει στον τερματισμό αυτού του πολέμου» και χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «παράγοντα αλλαγής».