Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σκληρή προειδοποίηση για την εσωτερική ασφάλεια κατά την ομιλία του ενώπιον ανώτατων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, παρουσιάζοντας τους μετανάστες ως «εισβολείς» και ζητώντας σκληρότερες αντιδράσεις σε περιστατικά βίας κατά στρατιωτικών και αστυνομικών.

«Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω — δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο… επειδή δεν φορούν στολές», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν στολές, αλλά εμείς δεχόμαστε εισβολή από το εσωτερικό. Το σταματάμε αυτό πολύ γρήγορα». Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Πολέμου θα ανακοινώσει σύντομα «σημαντικές μεταρρυθμίσεις» για την επιτάχυνση πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού και τον εξορθολογισμό εξαγορών.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ υπέβαλε και προτάσεις για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων: είπε ότι είχε συζητήσει με τον Πιτ Χέγκσεθ τη χρήση «επικίνδυνων πόλεων» ως πεδίων εκπαίδευσης για τον στρατό και την Εθνοφρουρά, προσθέτοντας ότι σύντομα «θα πάμε στο Σικάγο», την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη πόλη με έναν ανίκανο κυβερνήτη».

Ο πρόεδρος αφηγήθηκε επίσης περιστατικά όπου πολίτες φτύνονται σε στρατιώτες και πρότεινε αλλαγή στάσης των δυνάμεων: «Είπα ότι φτύνουν, εμείς χτυπάμε. Όλα καλά με αυτό; Νομίζω ότι ναι». Σε παρόμοιο τόνο, ζήτησε από αξιωματικούς να αντιδρούν σθεναρά εάν στρατιωτικά ή αστυνομικά οχήματα δεχθούν επιθέσεις με τούβλα ή άλλα αντικείμενα — «Βγείτε από αυτό το αυτοκίνητο και μπορείτε να κάνετε ό,τι στο καλό θέλετε, επειδή αυτοί οι άνθρωποι… μπορούν να σε σκοτώσουν», είπε.

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και σε ορισμένα πολεμικά πλοία που κατασκευάζει ο στρατός, σχολιάζοντας αισθητικά χαρακτηριστικά τους: «Είμαι πολύ αισθητικός άνθρωπος. Δεν μου αρέσουν ορισμένα από τα πλοία που κατασκευάζετε. Λένε, “Ω, είναι stealth”… Ένα άσχημο πλοίο δεν είναι απαραίτητο για να πεις ότι είσαι stealth».

Ο Τραμπ υπεραμύνθηκε των διεθνών προσπαθειών του, ρωτώντας ρητορικά αν θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ένα τέτοιο βραβείο θα ήταν δικαιολογημένο: «Θα πάρω το βραβείο Νόμπελ; Απολύτως όχι… Θα το δώσουν σε κάποιον τύπο που δεν έκανε τίποτα». Πρόσθεσε ότι «θα είναι μεγάλη προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν λάβει το βραβείο.