Μετωπική επίθεση σε φαινόμενα που όπως ο ίδιος υποστηρίζει υπονομεύουν την πειθαρχία, τη μαχητική ετοιμότητα και την ενιαία εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων εξαπέλυσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά την ομιλία του σε έκτακτη συνεδρίαση στην στρατιωτική βάση Κουαντίκο της Βιρτζίνια.

Με ευθείες βολές κατά στρατηγών, ναυάρχων και στελεχών που δεν πληρούν τα πρότυπα φυσικής κατάστασης, ο Χέγκσεθ δήλωσε χαρακτηριστικά:«Δεν θέλω να ξαναδώ παχύσαρκους αξιωματικούς στους διαδρόμους του Πενταγώνου», ανακοινώνοντας αυστηρότερους ελέγχους σε ύψος, βάρος και αντοχή για όλα τα στελέχη.

Νέα πρότυπα φυσικής κατάστασης – Αυστηροί έλεγχοι δύο φορές τον χρόνο

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, όλα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων θα υποβάλλονται ανά εξάμηνο σε σωματομετρικούς ελέγχους, ενώ όσοι υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες θα πρέπει να επιτυγχάνουν τουλάχιστον 70% στα τεστ φυσικής κατάστασης, βάσει του ανώτερου προτύπου.

«Όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή», τόνισε ο Υπουργός Άμυνας, σημειώνοντας ότι και ο ίδιος συμμετέχει σε εντατικά προγράμματα εκγύμνασης:«Αν ο Υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».

Hegseth stated: “Meet height and weight requirements twice a year. Every year of service.” I concur, but the height and weight requirements need to be revised since they don’t consider muscle mass. pic.twitter.com/LCbjUAIoSS — Christos Greek (@Christos_Vet) September 30, 2025

Τέλος οι γενειάδες και τα «μακριά μαλλιά» – Πειθαρχία και ενιαία εμφάνιση

Ο Πιτ Χέγκσεθ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην εξωτερική εμφάνιση του προσωπικού, ανακοινώνοντας κατάργηση της ανοχής σε γενειάδες, μακριά μαλλιά και ατομικές εκφράσεις που δεν συνάδουν με τη στρατιωτική εικόνα.

«Θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα. Αν κάποιος θέλει να έχει γενειάδα, τότε να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

SECRETARY OF WAR HEGSETH: “If the words I’m speaking today are making your heart sink…” “Then you should do the honorable thing and resign. We would thank you for your service.” pic.twitter.com/nnj3cHclPl — Fox News (@FoxNews) September 30, 2025

Τέλος στην πολιτική ορθότητα – Ο στρατός δεν είναι χώρος για κοινωνικά πειράματα

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα αποκαλεί «τοξικές ιδεολογίες», ανακοινώνοντας ουσιαστική αναθεώρηση στις πολιτικές περί διαφορετικότητας, φύλου και κοινωνικής δικαιοσύνης.

«Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και της ηγεσίας που φοβάται να θίξει συναισθήματα τελείωσε. Ή πληροίς το πρότυπο, ή βγαίνεις εκτός. Τέρμα οι τύποι με φορέματα. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέρμα οι αυταπάτες φύλου.»

SECRETARY OF WAR HEGSETH: “No more identity months, DEI offices, dudes in dresses.” “No more climate change worship, no more division, distraction, or gender delusions.” “We are done with that s***.” pic.twitter.com/rTBRjfzUSa — Fox News (@FoxNews) September 30, 2025

Αναμόρφωση του ρογράμματος ί σων ευκαιριών και του γραφείου επιθεωρητή

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε επίσης ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος Equal Opportunity (EO) και του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή (IG), κατηγορώντας τους δύο μηχανισμούς για εργαλειοποίηση και ιδεολογικές παρεκτροπές.

«Αναμορφώνουμε μια διαδικασία επιθεώρησης που έχει εργαλειοποιηθεί, βάζοντας παραπονούμενους, ιδεολόγους και χαμηλής απόδοσης στελέχη στο τιμόνι», δήλωσε, ενώ τόνισε ότι βάσιμες καταγγελίες για ρατσισμό και σεξουαλική παρενόχληση εξακολουθούν να είναι απολύτως νόμιμες και αποδεκτές.

«Από το 1948 ο ρατσισμός είναι παράνομος στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το ίδιο ισχύει και για τη σεξουαλική παρενόχληση. Και τα δύο είναι λάθος και παράνομα», επανέλαβε.

Αναθεώρηση εννοιών: «Εκφοβισμός», «Καψόνια», «Τοξική ηγεσία»

Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων τίθεται και η ερμηνεία κρίσιμων εννοιών, όπως η «τοξική ηγεσία», ο «εκφοβισμός» και τα «καψόνια», τις οποίες –σύμφωνα με τον Χέγκσεθ– στελέχη χρησιμοποιούν καταχρηστικά για να υπονομεύσουν τη διοίκηση.

«Ο ορισμός του “τοξικού” έχει ανατραπεί και το διορθώνουμε. Από σήμερα, ξεκινάμε πλήρη αναθεώρηση των ορισμών αυτών, ώστε οι ηγέτες να μπορούν να επιβάλλουν πρότυπα χωρίς φόβο αντιποίνων», είπε και πρόσθεσε:«Το να θέτετε και να διατηρείτε υψηλά πρότυπα είναι αυτό που κάνετε όλοι σας. Αν αυτό με κάνει “τοξικό”, τότε ας είναι».

Επίσης κατέστησε σαφές ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να εφαρμόζουν «δοκιμασμένες και αληθινές μεθόδους» για να παρακινούν τους νεοσύλλεκτους, ακόμα και με σωματική καθοδήγηση, αρκεί να μην παραβιάζονται τα όρια κακομεταχείρισης.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επιχειρεί μια βαθιά ιδεολογική και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, με γνώμονα την πειθαρχία, τη σωματική ετοιμότητα και την ενιαία ηγεσία – απαλλαγμένες, όπως λέει, από ιδεολογικές επιρροές, πολιτικά φίλτρα και κοινωνικά «πειράματα».

«Αν δεν μπορείς να ανταποκριθείς στα φυσικά πρότυπα για μάχη, δεν περνάς τις δοκιμασίες ή δεν θέλεις να συμμορφωθείς με τα πρότυπα περιποίησης, τότε είναι καιρός για ένα νέο επάγγελμα», ήταν το τελικό μήνυμά του.