Το Κρεμλίνο απέρριψε με έντονο τρόπο τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προειδοποίησε ότι αξιωματούχοι της ρωσικής ηγεσίας «θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», υπονοώντας ενδεχόμενους ουκρανικούς στόχους εντός του ρωσικού εδάφους.

Μιλώντας στο Axios, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η κατάσταση για τη χώρα του επιδεινώνεται στο πεδίο της μάχης, γεγονός που αποδυναμώνει και τη διαπραγματευτική της θέση.

Η απάντηση από τη Μόσχα ήταν άμεση. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ζελένσκι ως «επικοινωνιακή προσπάθεια να δείξει στους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι είναι γενναίος στρατιώτης», προσθέτοντας ωστόσο πως «η κατάσταση στο μέτωπο αποκαλύπτει το αντίθετο». «Κάθε ημέρα που περνά, η θέση της Ουκρανίας χειροτερεύει και στο πεδίο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε ο Πεσκόφ, μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδρούσε η Μόσχα σε περίπτωση επίθεσης στο Κρεμλίνο, ο Πεσκόφ απάντησε λακωνικά: «Είναι καλύτερα να μην το συζητάμε καν αυτό».

Νεκροί από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Οι δηλώσεις Ζελένσκι και η απάντηση του Κρεμλίνου έγιναν στον απόηχο μιας νέας σφοδρής ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με 595 drones και 48 πυραύλους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άμαχοι, ανάμεσά τους κι ένα 12χρονο παιδί, ενώ δέκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την φιλοουκρανική πλατφόρμα DeepState, η Ρωσία ελέγχει πλέον 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει καταλάβει επιπλέον 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα.