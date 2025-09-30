Ένα απίστευτο περιστατικό και μια μεγάλη ατυχία εκτυλίχθηκε για τον βασικό αμυντικό του Αστέρα Σταυρού, Νίκο Μόσχο, ο οποίος δέχτηκε δάγκωμα από οχιά κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής του Αστέρα, πήγε στη βρύση για να πιει νερό και δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι, που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει. Αμέσως ο νεαρός ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

Ο 29χρονος θα απουσιάσει από τον αγώνα την Τετάρτη (1/10/25) του Αστέρα Σταυρού στην Ηγουμενίτσα με τον Θεσπρωτό.