Γενική απεργία την Τετάρτη και χωρίς μέσα μεταφοράς θα μείνει η πρωτεύουσα το πρωί και από το απόγευμα, καθώς τα σωματεία των εργαζομένων συμμετέχουν με στάσεις εργασίας στην απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων, οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως τις 5:00 το απόγευμα.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει για τα δρομολόγια:

Στην Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά) οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Απεργία – Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τα δρομολόγια στις γραμμές 6 και 7 του Τραμ

Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Απεργία – Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ο σύνδεσμος με τις περιαστικές – λεωφορειακές γραμμές: https://oasa.b-cdn.net/wp-content/uploads/2025/04/Περιαστικές-λεωφορειακές-γραμμές-2.pdf

Τι θα γίνει με τα ταξί

Τη συμμετοχή στην απεργία ανακοίνωσε και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Πλοία

Δεμένα θα είναι την 1η Οκτωβρίου τα πλοία καθώς η η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην απεργία.

Απεργία – Κανονικά οι πτήσεις

Την Τρίτη κηρύχθηκε παράνομη – μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Τα νοσοκομεία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ μαζί με την ΓΣΕΕ, αντιδρώντας «στα απαράδεκτα αντεργατικά μέτρα που επιτρέπουν την 13ωρη εργασία» και ζητώντας την άμεση απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει το νομοσχέδιο ως «έκτρωμα», υποστηρίζοντας ότι «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, στον τομέα της Υγείας «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση». Όπως σημειώνει, αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και χρόνιων ελλείψεων, παρά τον «δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».