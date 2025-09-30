Ακινητοποιημένα θα μείνουν αύριο όλα τα τρένα και τα δρομολόγια του Προαστιακού, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση Σιδηροδρομικών. Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενημέρωσε ότι σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ορισμένα βραδινά δρομολόγια θα εξυπηρετηθούν μερικώς με λεωφορεία. Συγκεκριμένα:

– Το 2302 και το 2304 στο τμήμα Μαγούλα–Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό).

– Το 2534 στο τμήμα Αφίδναι–Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιο Γεώργιο).

– Το 2539 στο τμήμα Χαλκίδα–Οινόη.

Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στα τοπικά εκδοτήρια, στην ιστοσελίδα www.hellenictrain.gr ή στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης 14511.