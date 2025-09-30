Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) καλεί τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία, που εξήγγειλε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΕΕ), την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων, στις 11 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί απόσυρση «του αντεργατικού νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής» τονίζει το ΕΚΑ και ζητά Συλλογικές Συμβάσεις και μείωση του εργασιακού ωραρίου.