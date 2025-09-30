Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα συμμετάσχουν στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ μαζί με την ΓΣΕΕ, αντιδρώντας «στα απαράδεκτα αντεργατικά μέτρα που επιτρέπουν την 13ωρη εργασία» και ζητώντας την άμεση απόσυρση του σχετικού νομοσχεδίου.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει το νομοσχέδιο ως «έκτρωμα», υποστηρίζοντας ότι «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, στον τομέα της Υγείας «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση». Όπως σημειώνει, αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και χρόνιων ελλείψεων, παρά τον «δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».

Αντίστοιχα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) τονίζει ότι «το Δημόσιο Σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όρια των αντοχών του εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού». Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, ενώ το υγειονομικό προσωπικό, σε συνθήκες εξάντλησης, προσπαθεί να διασφαλίσει ασφαλείς υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, «το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι αρνητικό, με 3.000 λιγότερους εργαζόμενους στα νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα». Η Ομοσπονδία καταλογίζει ότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν τις μαζικές αποχωρήσεις, ενώ η ανακύκλωση συμβασιούχων μέσω νέων διαγωνισμών δεν επιλύει το πρόβλημα.