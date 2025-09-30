Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Η δικαστική απόφαση σημαίνει ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, παρά την αρχική τους πρόθεση. Έτσι, αποτρέπεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα στις αεροπορικές συνδέσεις της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την ημέρα της απεργίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς ακυρώσεις ή καθυστερήσεις λόγω συμμετοχής των συγκεκριμένων σωματείων.