Φάρμακα όπως το Ozempic (σεμαγλουτίδη) και το Mounjaro (τιρζεπατίδη) που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

«Τα φάρμακα αυτά που είναι ενέσιμα και έχουν εγκριθεί για σακχαρώδη διαβήτη μελετήθηκαν αργότερα για την παχυσαρκία άνευ διαβήτη. Κάποιες ουσίες έλαβαν έγκριση γι’ αυτό», είπε ο διαβητολόγος Γιάννης Ντούπης στην εκπομπή του «Κοινωνία Ώρα Mega».

Οι ειδικοί τονίζουν πως όσοι λαμβάνουν τα εν λόγω σκευάσματα θα πρέπει να είναι συνεπής στο διαιτολόγιό τους και να ακολουθούν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.

«Κανένα φάρμακο δεν κάνει θαύματα, έρχεται και συμπληρώνει μία υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή θέλει ισορροπημένη διατροφή», ανέφερε η διατροφολόγος Δέσποινα Παπαδοπούλου.

Η Πωλίνα Πατσιούρα χρησιμοποιεί το σκεύασμα Mounjaro, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας λόγω παχυσαρκίας.

«Είχα σοβαρό πρόβλημα που επηρέασε την υγεία μου. Από την παχυσαρκία μου δημιουργήθηκαν θέματα υγείας. Μεγάλωσε το συκώτι, είχα πρόβλημα στο στομάχι. Η ένεση με βοηθάει πολύ να μπω σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Εάν τυχόν δεν ακολουθήσεις συγκεκριμένο τρόπο ζωής και μετέπειτα, τα κιλά θα τα ξαναπάρεις», τόνισε.

Όπως είπε η ίδια, αντιμετώπισε πολλές παρενέργειες κατά τη χρήση του σκευάσματος, όπως εμετούς και τάσεις λιποθυμίας, με τους ειδικούς να τονίζουν πως χρειάζεται προσοχή.