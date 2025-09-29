Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, τονίζοντας ότι, παρά τον πόνο που βίωσε, η εμπειρία αποτέλεσε καθοριστικό σημείο θετικής αλλαγής στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή CBS News Sunday Morning με τον δημοσιογράφο Λι Κόουαν, η ηθοποιός και τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον χωρισμό και την προσωπική ενδοσκόπηση που ακολούθησε ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

«Επειδή με άλλαξε. Με βοήθησε να ωριμάσω με τον τρόπο που έπρεπε να το κάνω. Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ό,τι ήμουν πέρυσι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, την ίδια περίοδο που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς η νέα ταινία της, Kiss of the Spider Woman, στην οποία ο Άφλεκ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Και μετά, όταν γύριζα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Και σκεφτόμουν: “Πώς θα τα συμβιβάσω αυτά;”», ανέφερε στην εκπομπή.

Η σχέση Λόπεζ – Άφλεκ και το νέο ξεκίνημα

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία, το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 και έναν μήνα αργότερα πραγματοποίησαν δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς.

Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Παρά τον χωρισμό, η ίδια αναγνώρισε δημόσια τη συμβολή του Άφλεκ στη δημιουργία της ταινίας. «Θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό», δήλωσε.

Η νέα ταινία και το καστ

Σύμφωνα με το περιοδικό People, το Kiss of the Spider Woman θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου από τη Lionsgate. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπιλ Κόντον, ενώ η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς Μακνάλι, Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντιέγκο Λούνα, Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι και Εντουάρντο Ράμος, πλαισιώνοντας τη Λόπεζ σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.