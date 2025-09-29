Ένα εντυπωσιακό άγαλμα της Τίνα Τέρνερ, ύψους τριών μέτρων, αποκαλύφθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στην αγροτική κοινότητα του Τενεσί, εκεί όπου μεγάλωσε η θρυλική τραγουδίστρια και «βασίλισσα του rock ‘n’ roll».

Η τελετή, σύμφωνα με το Associated Press, πραγματοποιήθηκε σε πάρκο της πόλης Μπράουνσβιλ, περίπου μία ώρα ανατολικά του Μέμφις. Η πόλη των 9.000 κατοίκων βρίσκεται κοντά στο Νάτμπας, το χωριό όπου η Τέρνερ φοίτησε στο δημοτικό και στο λύκειο, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο όπου στήθηκε το μνημείο.

Το άγαλμα έχει συνολικό ύψος 2,4 μέτρα και είναι τοποθετημένο σε βάση 60 εκατοστών. Απεικονίζει την καλλιτέχνιδα με το χαρακτηριστικό της χτένισμα και μικρόφωνο στο χέρι, σε στάση που παραπέμπει σε ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή.

Δημιουργός είναι ο γλύπτης Φρεντ Ατζανόγκα, ο οποίος εξήγησε ότι θέλησε να αποτυπώσει τη χαρακτηριστική κίνηση της Τέρνερ, τον τρόπο που κρατούσε το μικρόφωνο με τον δείκτη τεντωμένο, αλλά και το χτένισμά της, το οποίο παρομοίασε με «χαίτη λιονταριού».

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από άργιλο στην Ατλάντα και χυτεύτηκε σε μπρούντζο στο δυτικό Τενεσί, με την ολοκλήρωσή του να απαιτεί περίπου έναν χρόνο. Στην ανέγερση συνέβαλαν περίπου 50 δωρητές, ενώ η Ford Motor Company προσέφερε 150.000 δολάρια, καθώς η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο ηλεκτρικών φορτηγών στην κοντινή πόλη Στάντον.

Το φεστιβάλ και το μουσείο

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ «Tina Turner Heritage Days», που πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Το άγαλμα τοποθετήθηκε κοντά στο μουσείο της Τέρνερ, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό μονοτάξιο σχολείο του Φλαγκ Γκρόουβ, όπου φοίτησε η καλλιτέχνιδα.

Το σχολείο είχε κλείσει τη δεκαετία του ’60 και χρησιμοποιούνταν ως αχυρώνας. Το 2014 μεταφέρθηκε στο Μπράουνσβιλ και ανακαινίστηκε, ώστε να λειτουργήσει ως μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και την καριέρα της.

Υπενθυμίζεται ότι η Τίνα Τέρνερ έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαΐου 2023, σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.